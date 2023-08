Beutazási tilalmat vetett ki Oroszország az ICC főügyészére

A tárca a Nagy-Britannia részéről orosz állampolgárokra és vállalatokra kivetett szankciókra válaszul hozta meg az intézkedést.

Az ICC márciusban elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen arra hivatkozva, hogy személyesen felelős ukrán gyerekek Oroszországba történő, jogellenes átszállításáért. A vádakat Moszkva tagadja.

Az orosz külügyminisztérium az ICC ügyészén kívül beutazási tilalom alá helyezte mások mellett Annabel Goldie-t, a brit védelmi tárca államtitkárát, aki Moszkva szerint „az Ukrajnába érkező brit fegyverszállítmányokért felelős”, valamint Lucy Frazert, a digitális, kulturális, média- és sportminisztérium vezetőjét, aki – a tárca közleménye szerint – „aktív szerepet játszik Oroszország elszigetelésében a nemzetközi sportéletben”.

A listára került továbbá a BBC, a The Guardian és a The Daily Telegraph több újságírója is, akik Moszkva szerint részt vesznek az „Oroszországról szóló hamis információk terjesztésében és Kijev propagandatevékenységének támogatásában”.

A moszkvai tárca azt is közölte, hogy tovább fogja bővíteni a szankciós listán szereplők névsorát, válaszul az Oroszországgal szembeni büntetőintézkedésekre.

Május közepén az orosz belügyminisztérium már körözést adott ki Karim Khan ellen a Putyin elleni elfogatóparancs miatt.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alekszander Kazakov)