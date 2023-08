Egyre többször támadnak ukrán menekültekre Csehországban

A feszültséget jól jelzi az is, hogy augusztus közepén egymásnak estek romák és ukrajnai menekültek is Csehországban, miután egy ukrán férfit vádoltak meg azzal hogy megölt egy romát. A kisebbségi csoport sérelmezi, hogy az ukránok sokkal többet kapnak az államtól, mint ők és tőlük veszik el azt, amint az ukrán menekülteknek adnak, már több tüntetést is tartottak, hogy felhívják a figyelmet a helyzetükre.

A helyzet megoldására speciális programot dolgoz ki a cseh kormány az országban élő ukrajnai menekültek önkéntes hazatérésének támogatására.

A program tervezetét a kormány sajtóosztálya bocsátotta a hírügynökség rendelkezésére. A dokumentum szerint a cseh kormány konkrét segítséget nyújtana a hazájukba visszatérni kívánó ukrajnai menekülteknek, s átvállalná a költségek egy részét.

Az állam például állná a menetjegyek árát, illetve biztosítaná a menekültek személyes dolgainak a hazaszállítását. A tervezet rövidesen a kormány elé kerül, amely az elfogadás után a szükséges pénzügyi alapot is létrehozza. A dokumentumból kitűnik, hogy a cseh kormány előzőleg egy évvel meghosszabbítaná az ukrajnai menekülteknek ideiglenes védelmet nyújtó intézkedéscsomagot, mégpedig 2024 márciusától 2025 március végéig.

A tavalyi kormánydöntés alapján az ukrajnai menekültek ideiglenes tartózkodási engedélyt kapnak, amely feljogosítja őket a cseh társadalom- és egészségbiztosítási rendszer igénybevételére, a gyerekek iskolába járhatnak, és a felnőttek szabadon munkát vállalhatnak. A menekültek bizonyos ideig havi több ezer koronás pénzügyi támogatást is kapnak.

Az ENSZ menekültügyi biztosa a közelmúltban felszólította a tagállamokat, hogy erőszakkal ne küldjék vissza Ukrajnába a menekülteket, mert a háború elhúzódására lehet számítani. A cseh kormánytervezet szerint minden önkéntes alapon történne.

