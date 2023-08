Hivatalosan is biztosjelölt lett a magyarellenes holland külügyminiszter

Hivatalosan is Wopke Hoekstrát jelölte uniós klímabiztosnak Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Hoekstra a klímaügyekért felel majd Maros Sefcovic, a zöldmegállapodásért felelős ügyvezető alelnök irányítása alatt. Eddig mindkét feladatot a távozó holland biztos, Frans Timmermans látta el.

Csakhogy Hoekstrát várhatóan nem fogadja majd örömujjongás az európai parlamenti meghallgatásán. A baloldal szerint a biztosjelölt, aki a McKinsey tanácsadó cégnek és a Shell olajóriásnak dolgozott, mielőtt 2017-ben pénzügyminiszter, majd 2022-ben külügyminiszter lett,

nem rendelkezik kellő tapasztalattal a zöldpolitika terén.

Von der Leyen szerint azonban Hoekstra, aki az idei dubaji COP28 klímakonferencián is képviselné az EU-t, „megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik ehhez a poszthoz” és elkötelezett „az ambiciózus éghajlat-politika folytatása” mellett – idézi a bizottság elnökét a Politico hírportál.

A baloldal azért sem repes az örömtől az új holland biztos érkezése miatt, mert Hoekstra az Európai Néppárt soraiban politizál, így a szocialisták szerint felborítaná a politikai egyensúlyt a bizottságban.

Egy szempontból sajnos várhatóan hű marad Timmermans kétes örökségéhez a leendő új holland biztos: Hoekstra már külügyminiszterként is több ízben bírálta Magyarországot. Mint arról beszámoltunk, tavaly ősszel például arról beszélt, hogy szerinte Magyarországon veszélyben van a jogállamiság, illetve a közös értékek, emellett szörnyűnek nevezte azt, ami a bírói hatalommal vagy a szabad sajtóval történik. Erre akkor Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára reagált közösségi oldalán.

Menczer a videóban arról beszélt, hogy megvizsgálta a holland jogállamiság helyzetét. Kiemelte, hogy „Hollandiában már annak is örülni kell, hogyha nem mindennap követnek el antiszemita bűncselekményt, »csak« minden második nap”, mondta az államtitkár az ilyen jellegű bűncselekmények statisztikáira hivatkozva.

Az adatok szerint 2019-ben több mint 300, 2020-ban 135, 2021-ben pedig mintegy kétszáz antiszemita bűncselekményt követtek el Hollandiában.

Menczer Tamás továbbá kiemelte a Holland Újságíró-szövetség felmérését is, ami szerint az ottani újságírók 80 százaléka kap fenyegetéseket, ez pedig romló tendencia, ugyanis néhány éve még csak 60 százalék volt ez az arány. Szólt arról is, hogy Hollandiában a migrációs államtitkárnak le kellett mondania, mert a kormány elhallgatta a migránsok által elkövetett súlyos bűncselekményeket, valamint emlékeztetett arra a 2012-es esetre is, amikor a holland adóhatóság tévesen vádolt meg csalással több mint 26 ezer holland szülőt és mintegy tízezer családot kötelezett több tízezer eurónyi gyermektámogatás visszafizetésére.

Menczer akkor azt mondta:

a holland külügyminiszter legközelebb akkor foglalkozzon Magyarországgal, ha a saját országában végre sikerült rendet tenni.

Borítókép: Wopke Hoekstra holland külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/ANP/Sem van der Wal)