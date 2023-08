Az ukrán 79. légi támadó dandár által nyilvánosságra hozott videón egy drónról ledobott bomba semmisít meg egy orosz UR-77 Meteorit aknamentesítő járművet. Az apró bombatest okozta hatalmas másodlagos robbanás lehetett a különleges orosz jármű végzete, amely feltehetően legalább egy robbanóeszközt szállíthatott.

Azt nem tudni, hogy mikor és hol készült a felvétel, sőt halálos áldozatokról sem tudni. A felvételek tanulsága szerint a jármű egy helyben, nyitott „ajtókkal” állt, amely a The War Zone, katonai híreket gyűjtő oldal szerint arra utalhat, hogy már korábban megsérült, mozgásképtelenné vált és a személyzete hátrahagyta.

Az sem elképzelhetetlen, hogy a felrobbantott UR-77-es egy az azon járművek közül, amelyeket az ukrán erők korábban megszereztek az oroszoktól és most – propagandacélokkal – megsemmisítették azt.

A különleges, 1978 óta használt aknamentesítő mindkét fél számára értékes, különösen a júniusban megindult ukrán ellentámadás óta.

A portál szerint az UR-77 felrobbantásáról készült mostani videó újabb bizonyíték arra, hogy a kis méretű, kereskedelmi forgalomban is kapható néhány száz dolláros drónok milyen veszélyt jelentenek a több ezer dolláros páncélozott járművekre is különösen, ha a támadások során másodlagos robbanások is előidézhetők.

Az UR-77 elsődleges feladata, hogy rakétával vezetett sorozattölteteket lőjön ki aknamezők felszámolására a jármű burkolatának hátsó felső részén elhelyezett indítórakétából. A kilőtt rakétához egy vagy kettő vonótöltetet (nagy erejű robbanóanyagból álló kötelet) erősítenek, amelyekkel távolabb (75-90 méter) elhelyezett aknákat is meg tudnak semmisíteni a robbanásból származó túlnyomás miatt, ezzel egy biztonságos, körülbelül hat méter széles folyósót létrehozva.

Az aknamentesítő egyfajta rövid hatótávolságú tüzérségként is használható, és beszámolók szerint a háborúzó felek egyaránt alkalmazták is a Meteroitot erre a feladatra is.

Az orosz erők számára a Meteorit a szíriai polgárháború városi harcaiban bevett eszköznek számított.