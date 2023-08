A közép-franciaországi Gargilesse-Dampierre faluban, Franciaország egyik legszebb helyén, a Creuse folyó mentén található Gargilesse kastély igencsak ősi, története a VII. századig nyúlik vissza, amikor a Gargilesse grófok erődített várat építettek a helyen. Mai formáját a XVIII. században nyerte el, amikor Louis Charles du Bost du Breuil felesége, Olympe de Chevigny 1750-ben új kastélyt építtetett a hajdani vár romjain. 1942 óta műemléki védettséget élvez.

Le château de Gargilesse dans l'Indre.. pic.twitter.com/77mWFMqYOb — bugeaud yves (@ivebgd) June 4, 2018

Thierry Breton egy helyi festőtől, Annick Thévenintől vásárolta meg az épületet, aki 1998-ban vette meg a kastélyt, hogy művészeti galériaként használja.

Az EU-biztos nem tervezi, hogy a kastélyban lakjon, kulturális térként kívánja megőrizni.

A Le Berry Républicain című helyi napilap szerint a francia biztos néhány hónappal ezelőtt diszkréten hajtotta végre a vásárlást egy meg nem nevezett összegért. Ezt a Politico híroldal megkeresésére Breton kabinetje megerősítette, de további részleteket nem közöltek, arra hivatkozva, hogy a vásárlás a biztos magánügye.

Gargilesse-Dampierre polgármestere, Martine Sabroux-Idoux és a korábbi tulajdonos Thévenin nem kommentálta a hírt, de utóbbi a helyi lapnak elmondta, hogy továbbra is ő a kastély kezelője.

Továbbra is én kezelem a kastélyt, fogadom a közönséget, kiállításoknak adok otthont, ez Breton úr kívánsága

– nyilatkozta a festő a helyi lapnak.

Nem Breton az egyetlen brüsszelita, aki hatalmas vagyonnal rendelkezik. Ahogy arról lapunk is beszámolt korábban a V4NA hírügynökség kutatásai nyomán, Az európai politikát a botrányai miatt elhagyni kényszerülő Guy Verhofstadt korábban azért lobbizott, hogy tiltsák be az orosz energiahordozók importját, veszélybe sodorva ezzel az európai emberek jólétét és ellátási biztonságát. Ironikus, hogy míg Verhofstadt a szobahőmérsékletűre fűtött lakás alapvető komfortját is megvonná az európaiaktól, addig például az ő luxusingatlanját közpénzből újították fel. Mint a Magyar Nemzet megírta, a liberális politikus összesen 327 784 euró – vagy több mint 130 millió forint – értékben kapott támogatást a flamand kormánytól, Kelet-Flandria tartománytól és Gent városától a XVII. században épült, folyóparti villája felújításához.