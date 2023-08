Néhány hónappal az orosz invázió után Volodimir Zelenszkij azzal támadta a magyar kormányt, hogy a magyarok Oroszország háborúját finanszírozzák azzal, hogy blokkolják az orosz olajembargót, továbbá amiatt is háborgott, hogy a magyaroknak fontosabb az olcsó orosz olaj, mint az ukrán vér. Vajon emlékszik még ezekre a kijelentésekre, és most európai szövetségeseinek is nekimegy?

Kiderült ugyanis, hogy az Európai Unió tagállamai vásárolták fel az orosz cseppfolyosított földgáz (LNG) exportjának több mint felét az idei év első hét hónapjában – írja a Global Witness elemzése a Kpler adataira hivatkozva. Az erre a periódusra vonatkozó 22 millió köbméteres adat 40 százalékkal magasabb, mint a 2021 azonos időszakára vonatkozó 15 millió köbméter.

A növekedés mértékét valamelyest árnyalja, hogy mivel az Ukrajna elleni invázió előtt az orosz földgáz nagy része csővezetéken érkezett Európába, az LNG-import nem volt jelentős. Az azonban mindenképp figyelemre méltó, hogy

az uniós országok importjának 40 százalékos növekedésével világviszonylatban hatszázalékos átlagos növekedés áll szemben.

Országok szerinti bontásban Spanyolország számít az európaiak közül a legnagyobb vásárlónak, náluk köt ki az orosz import 18 százaléka, Belgium pedig mindössze egy százalékkal marad el tőle. Az orosz LNG legnagyobb importőre jelenleg Kína, 20 százalékkal. Az EU-ba összesen 21,6 millió köbméternyi orosz cseppfolyósított földgáz érkezik, ez az EU teljes LNG-importjának 16 százaléka.

Bár az európai uniós országok a szavak szintjén nem szeretnék Vlagyimir Putyin orosz elnök háborús kasszáját tömni (ezért is találták ki a többek között a csővezetéken érkező orosz gázt is érintő szankciókat), a tagállamok LNG-vásárlásai

csak idén januártól júliusig csaknem 5,3 milliárd euróval gazdagíthatták az orosz államkasszát.

A helyzet abszurditását az unióban is érzékelik. Idén márciusban Kadri Simson energiaügyi biztos az orosz LNG-import csökkentésére szólította fel a tagállamokat, Teresa Ribera spanyol energiaügyi miniszter pedig az ibériai ország cégeit kérte, hogy ne újítsák meg szerződéseiket az oroszokkal.

Ukrajna panaszkodik

Nem sokkal jobb a helyzet a szankciókkal sújtott orosz olaj esetében sem. Amint azt megírtuk, Ukrajnának nem tetszik, hogy az Indiába ömlő orosz nyersolaj feldolgozva ugyancsak az EU-s térségbe jut.