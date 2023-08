Újra regisztrálják Milánóban a szivárványcsaládok gyerekeit

Milánóban újra regisztrálni fogják az azonos nemű családok gyermekeit, akik külföldön születtek béranyáktól, majd ezt követően a szülők visszatértek Olaszországba.

Az észak-olaszországi nagyváros polgármestere, Giuseppe Sala örömmel jelentette be és előrelépésnek nevezte, hogy újra elkezdődik a szivárványcsaládok gyermekeinek anyakönyvezése, azzal a különbséggel, hogy a jövőben csak a biológiai apa nevének feltüntetésére lesz lehetőség, a szándék szerinti apa neve nem szerepelhet az okiratokban.

Olaszországban továbbra nincs lehetőség az egyes, illetve a kettes szülő nevének feltüntetésére a dokumentumokban, hiába szorgalmazták a múltban a baloldali pártok.

A belügyminisztériumnak azért kellett tisztáznia a kényes adminisztratív bonyodalmat, mert az év elején a milánói prefektúra egyik napról a másikra felfüggesztette a szivárványcsaládok gyermekeinek regisztrációját arra hivatkozva, hogy szigorúan törvényellenes.

A baloldali városok polgármesterei ugyanis úgy anyakönyvezték az azonos nemű családok gyermekeit, hogy mindkét szülő neve fel lett tüntetve a kivonatokban, bár ez sértette az érvényben lévő jogszabályokat.

Az adminisztrációs káosznak azonban véget kellett vetni, a belügyminisztérium végül hivatalosan is engedélyezte a gyermekek regisztrációját úgy, hogy a gyermeknek a biológiai szülő nevét kell felvennie, és az okiratoknak is ezt kell tartalmaznia. Ugyanez érvényes az Olaszországban született leszbikus nők gyermekeire is.

Erre az átmeneti megoldásra azért volt égetően nagy szükség, mert a március óta külföldön született, de Milánóban élő gyermekek nem maradhattak a továbbiakban is hivatalos olasz okiratok nélkül, nem igényelhetnek személyi igazolványt, így a bölcsődei beíratásuk is lehetetlenné válik.

Az immár évek óta húzódó vitára tenne pontot a béranyaság univerzális bűncselekménnyé nyilvánítása Olaszországban, amely végérvényesen megtiltaná az azonos nemű pároknak, hogy vásárlás útján jussanak gyermekhez. A Carolina Varchi, Olasz Testvérek párt képviselője által felterjesztett törvényjavaslat szigorúan büntetné az olasz állampolgárok számára külföldön élő nők méhének bérbevételét akkor is, ha olyan államban történik, ahol a gyakorlat jogilag elfogadott.

