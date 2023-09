A Fehér Ház szerint semmi gond nincs a szegényített urániumot tartalmazó lőszerekkel

Az Ukrajnának ígért, szegényített urániumot tartalmazó harckocsi-lőszer hatékonyabb a hagyományos eszközöknél, de nem bocsát ki radioaktív sugárzást – közölte a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának koordinátora szerdán Washingtonban. John Kirby arra reagált, hogy szerdán jelentette be a védelmi minisztérium az újabb 175 millió dollárnyi ukrajnai katonai támogatást, amiben szerepelnek 120 milliméteres, szegényített urániumot tartalmazó harckocsi-lövedékek.

A fehér házi illetékes kijelentette: az Egyesült Államok célja, hogy az ukrán erők a lehető leghatékonyabbak legyenek a harctéren a jelenleg zajló ellentámadás során. Hozzátette, hogy ezek a lőszerek nehezebbek, ezáltal hatékonyabbak a páncélozott célpontok ellen, de nem hordoznak radioaktív veszélyt.

John Kirby megjegyezte, hogy szegényített urániumot tartalmazó lőszert sok más hadsereg is alkalmaz, köztük az orosz katonaság. Hozzátette, hogy az amerikai katonai segítséget továbbra is az ukrajnai hadszíntéren bekövetkező fejleményekhez igazítják, és miután jelenleg heves tüzérségi csaták zajlanak, ezekhez állandó lőszer-utánpótlásra van szükség. Emellett nagy hatótávolságú eszközök is szükségesek, mert a szemben álló felek próbálnak frontvonalak mögötti célpontokat elérni – állapította meg a nemzetbiztonsági tisztségviselő. Elmondása szerint az ukrán hadsereg az elmúlt néhány napban jelentős előrehaladást ért el, különösen a déli területeken, Zaporizzsja környékén.