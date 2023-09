Jó előrelépéseket láttunk az ellenoffenzíva során

− jelentette ki Blinken ukrán hivatali partnerével, Dmitro Kuleba külügyminiszterrel tartott megbeszélésén.

Mint mondta, utazásának célja biztosítani azt, hogy Kijev minden szükséges eszközzel rendelkezzen a folyó műveleteihez, hosszú távon pedig a cél Ukrajna elrettentési és védelmi képességeinek erősítése. Hozzátette: ezzel akarják elejét venni annak, hogy Oroszország később újabb háborút indítson.

Kuleba a kijevi vezetés fő szövetségesének számító Egyesült Államokkal fenntartott jó kapcsolatot méltatta. A két miniszter közösen rótta le tiszteletét az elesett ukrán katonák emléke előtt a Kijev határában lévő egyik katonatemetőben.

Amerikai értesülések szerint Blinken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozik.

Blinken az este folyamán bejelentett egy újabb, több mint egymilliárd dollár értékű amerikai segélycsomagot, amely egyebek között 665 millió dolláros katonai és polgári biztonsági támogatást tartalmaz.

Továbbra is ki fogunk állni Ukrajna oldalán

− hangsúlyozta Blinken.

Az amerikai külügyminiszter látogatásával párhuzamosan a Pentagon egy 175 millió dolláros katonai támogatási csomagot jelentett be. Ez utóbbiban szegényített uránt tartalmazó 120 milliméteres harckocsilövedékek is vannak az Ukrajnának januárban ígért 31 darab amerikai gyártmányú Abrams páncéloshoz. A csomag ezen felül az ukrán légvédelem erősítését szolgáló eszközöket, HIMARS-rakétavetőkhöz való lövedékeket és egyéb tüzérségi lőszereket is tartalmaz.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerdán újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy ezek a segélyek nem lesznek hatással „a különleges katonai művelet” eredményére.

Hozzátette: Moszkva úgy véli, Washington folytani fogja az ukrán hadsereg támogatását, hogy „az utolsó ukránig folytassa ezt a háborút”.

Az amerikai külügyminiszter Mette Frederiksen dán kormányfővel is találkozott Kijevben. Blinken köszönetet mondott Frederiksennek, amiért Dánia felajánlott F-16-os harci repülőgépeket Ukrajnának, és vezeti az ukrán pilóták átképzését segítő államok csoportját − közölte az amerikai külügyminisztérium egyik szóvivője.

Borítókép: Antony Blinken amerikai külügyminiszter (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)