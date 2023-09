„Elsöprő bizonyítékokra” hivatkozva nyitottak orvosilag felügyelt drogfogyasztó szobát Skóciában

Glasgow helyi tisztségviselői szerdán hagyták jóvá a politikai vitákat kiváltó, 2,3 millió fontba (egymilliárd forint) kerülő szoba létrehozását.

A projektet támogató Elena Whitham skót kábítószer- és alkoholügyi miniszter szerint több mint száz, világszerte működő, Németországban is Hollandiában is megtalálható intézmények tapasztalatai azt mutatják, hogy az intézményekben végzett munka életeket ment és az egészségügyi rendszer terhelését is lecsökkenti.