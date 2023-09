A hétfői évforduló előtt egy nappal a szeptember 11-i terrortámadások kapcsán posztolt Telegram-oldalára Dmitrij Medvegyev. A volt orosz elnök, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese arról írt, nem tartja kizártnak, hogy az Egyesült Államok ellen újabb, a 9/11-hez hasonló támadást hajtsanak végre a terroristák, atom- vagy biológiai fegyverek bevetésével.

Medvegyev rámutatott, „mindenki hozzászokott a nyugati országok, különösen az Egyesült Államok durvaságához és undorító nácizmusához”, ám az ilyen viselkedés még mindig felháborodást vált ki.

Figyelmeztetett arra is, a tömegpusztító fegyverek alkalmazására érzelmi alapon is sor kerülhet, amikor a nukleáris nagyhatalmak egyike úgy dönt. Hozzátette: a nukleáris képességek folyamatosan bővülnek. Medvegyev posztjában Madeleine Albright volt amerikai külügyminiszter szavait idézte, aki 1997 és 2001 között töltötte be a posztot.

Ha erőszakot kell alkalmaznunk, az azért van, mert Amerika vagyunk; mi vagyunk a nélkülözhetetlen nemzet. Kihúzzuk magunkat, és messzebbre látunk a jövőbe, mint más országok

– idézte az orosz politikus.

Kiemelte azt is, a Nyugat bármilyen fegyverrel támogathatja Oroszország ellenségeit, ám fordítva ez már korántsem igaz. „Az amerikaiakhoz nem lehet hozzányúlni, ők szent tehenek, még akkor is, ha tapasztalt kémek, elvonástól remegő drogfüggők vagy a szájuk sarkában nyáladzó pedofilok. És ez így teljesen rendben van” – fogalmazott posztjában Medvegyev.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács helyettes vezetője (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Jekatyerina Stukina)