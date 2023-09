Megmenthetők-e elidegeníthetetlen jogaink? – nemzetközi konferenciát szervez az MCC

Az előadók között szerepel Thio Li-Ann, a National University of Singapore jogászprofesszora, aki szerint „az emberi jogok felhígulásához vezet, ha minden kívánságot vagy igényt jognak tekintünk”. Felszólal továbbá David Tse-Chien Pan, a University of California egyetemi tanára és az amerikai elidegeníthetetlen jogok bizottságának (Commission on Unalienable Rights) tagja, aki úgy fogalmaz, hogy a „nemzetállami szint az a szint, ahol az emberi jogokat a legjobban meg lehet valósítani, ez pedig szuverenitást feltételez.” Szintén az előadók között szerepel Charles Kesler, a Claremont Graduate University államtudományi professzora, aki úgy vélekedik, hogy az Európai Unió által elképzelt demokrácia mára az újabb és újabb „életstílusokat” védelmező „jogok” mércéjévé silányult.

A konferencián a külföldi előadók mellett több hazai jogi egyetem kiemelkedő jogászprofesszorai is részt vesznek, így közöttük Schanda Balázs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora és Varga István, az Eötvös Lóránt Tudományegyetem professzora és az MCC Magánjogi Műhelyének Vezetője.

„Az Egyetemes nyilatkozat elfogadása korszakformáló és vízióteremtő, mert különböző történelmi, vallási, politikai és kulturális hagyományokkal rendelkező nemzetek konszenzusát tükrözi. Az individualizmus és kollektivizmus szélsőségeit egyaránt visszautasítva az egyenlő emberi méltóság és az elidegeníthetetlen jogok védelmén, illetve a közösséggel szemben fennálló kötelezettségek elismerésén alapuló világ megóvása mellett tett hitet” – hívta fel a figyelmet az MCC.