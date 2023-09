Tudhatott a Vatikán a holokausztról?

A Vatikán levéltárából nemrégiben előkerült levél szerint XII. Piusz pápa tudott arról, hogy a II. világháború idején zsidók ezreit ölték meg a náci Németország által megszállt Lengyelországban – számolt be a The Washington Post amerikai napilap. Kritikusai már eddig is „Hitler pápájának” nevezték az akkori egyházfőt, amiért nem ítélte el Németországot a világháborúban betöltött szerepe miatt, a most előkerült dokumentum azonban már a Vatikán azon magyarázatát is aláássa, miszerint a pápa diplomáciája életeket mentett.

Az 1942. december 14-i keltezésű levélben egy német jezsuita szerzetes, Lother König számol be arról, hogy naponta akár hatezer – főként lengyeleket és zsidókat – embert égetnek el a náci égetőkemencékben a belzeci koncentrációs táborban.

A dokumentumra Giovanni Coco vatikáni levéltáros bukkant rá, aki szerint ez egy újabb egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a Szentszék tudott a nácik által elkövetett háborús bűncselekményekről és népirtásról.

A belzeci táborban 1942 márciusától decemberig mintegy 450 ezer zsidót végeztek ki.

XII. Piusz pápa világháború alatti tevékenysége sokak számára ellentmondásos és rengeteget kritikával illették, holokauszttúlélők azért lobbiztak korábban, hogy megakadályozzák szentté avatását. Ferenc pápa 2020-ban, az archívum megnyitásakor úgy fogalmazott, a Vatikán nem fél a történelmétől, valamint XII. Piusz pápaságának rendkívül súlyos, nehézséges pillanatai voltak.

Történészek szerint a pápa attól tartott, hogy a tengelyhatalmak – a náci Németország és szövetségesei – a Vatikán állásfoglalása esetén szakíthatnak az egyházzal, ezért próbált meg pártatlan maradni. Eleinte bízhatott abban is, hogy képes tárgyalni Adolf Hitlerrel és közvetítőként közelebb hozhatja a békéhez a háborúban álló feleket. Ez a megközelítés akkor sem változott, amikor egyre több bizonyíték került az egyházfő elé a nácik által elkövetett atrocitásokról, valamint egyre többen kérték a Vatikánt, hogy határozottan foglaljon állást.

Erkölcsi vezetőként XII. Piusz pápa elbukott

– fogalmazott az egyházfő életéről könyvet író David Kertzer történész.

