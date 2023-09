Robert Telus lengyel agrárügyi miniszter a 32. Nemzetközi Gazdasági Fórumon rendezett sajtókonferencián nyilatkozott újságíróknak, miután a gabonabehozatal ügyéről az európai uniós tagállamok agrárminisztereit tömörítő mezőgazdasági és halászati tanácson egyeztetett.

Közölte: a kedden véget ért informális értekezleten Lengyelország részéről megerősítette a négy másik uniós tagállam (Magyarország, Bulgária, Románia és Szlovákia) által is támogatott álláspontot, miszerint az ukrán gabonafélék behozatali tilalmát szeptember 15-e után is fenn kell tartani, az intézkedést meg kellene hosszabbítani az év végéig. Telus szerint a szeptember 15-i határidőről szóló jelenlegi uniós döntés semmiképpen sem érdemi, hanem politikai jellegű.

Kijelentette: Varsó amellett áll ki, hogy az importtilalom alá vont termékek listája rugalmas legyen. Erről hosszabb vita kerekedett ki az embargó meghosszabbítását szorgalmazó öt uniós tagállam között, mivel például Bulgária a napraforgó importjában érdekelt a területén működő feldolgozóipar miatt

– számolt be a lengyel tárcavezető. Közölte azt is, hogy Lengyelország a málnát is a tilalom alá vont termékek közé sorolná. Telus elmondta továbbá, hogy Lengyelország támogatja Janusz Wojciechowski uniós agrárügyi biztos követelményét, hogy uniós eszközökkel támogassák a gabonatranzitot szolgáló szolidaritási folyosókat.

A sajtóértekezletet megelőzően Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő az X közösségi oldalon közölte: szerdán Janusz Wojciechowskinak bemutatta a lengyel álláspontot alátámasztó érveket, és nagyon éles, egyértelmű közbenjárását kérte a gabonaügyben. A miniszterelnök bejelentette: kormánya nem hagyja magukra a lengyel gazdákat, és egyéb, a lengyel agrárpiacot stabilizáló intézkedésekről is tárgyalni fog.