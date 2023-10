Izrael szombati megtámadását követően pedig az interneten jelentek meg híradások arról, hogy a művésznő és a férje sietve távoztak a közel-keleti országból is – noha az énekesnő menedzsere tegnap még nem tudta ezt megerősíteni. Mások azt írják, hogy mivel a hazájába nem térhet vissza a házaspár, így Amerikát választhatják új hazájukként. Alla Pugacsova 2009-ben jelentette be, hogy abbahagyja a koncertezést, és 2022-ben hagyták el hazájukat. Egyébként Izraelben sok orosz művész él, az egyik internetes oldal ezt is megpróbálta összegyűjteni, hogy kik menekültek el korábban a most megtámadott országba.

Borítókép: Alla Pugacsova orosz popénekesnő beszél a reformpárti Pravoje Delo (Egy igazságos ügy) párt kongresszusán Moszkvában 2011. szeptember 15-én (Fotó: AFP/Natalia Kolesnikova)