A tálibok átveszik a déli határunknál gyülekező embercsempészek felügyeletét

Üzenet érkezett tehát Afganisztánból, amely a belharcok megszüntetését, az egységes parancsuralmi működés bevezetését célozza. Ennek érdekében „az anyaország” hajlandó átmeneti pénzügyi segítséget is nyújtani, az érkező források pedig egyaránt szolgálhatják a helyi hatóságok erre hajlandó tagjainak korrumpálását, illetve a további fegyverbeszerzést.

A tervek szerint ha a belső leszámolások véget érnek, akkor az addig ezek által okozott, több százezer euróra (!) becsült veszteségek komoly további haszonnal kecsegtetnek.

A migránscsempészek arról is beszámoltak, hogy szeptember közepe óta megváltoztak az afganisztáni pénzváltók addig laza letétkezelési szabályai. Ezen a területen pár hete már nincsenek független vállalkozások, csak a kijelölt pénzváltóknál lehet pénzeket letétbe helyezni, azaz a pénzküldés központi ellenőrzés alá került. Mindezt azonnal megérezték az észak-szerbiai működési területükön a migránsbandák is. Soraikban az is beszédtéma, hogy Afganisztánból a „papírok”, tehát az úti okmányok gyártása terén is még több segítséget remélhetnek a tálib „hatalomátvételt” követően.