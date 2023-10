A palesztinok rendszerint azzal indokolják a támadásaikat, hogy az izraeliek folyamatosan húzzák fel a telepeket, költöztetik be a telepeseket az arabok által lakott területekre, annak ellenére, hogy egy egyezmény értelmében ezeken a területeken az izraeliek nem építhetnének új ingatlanokat. Most is erre hivatkoznak, miközben az izraeli hadsereg nagyon súlyos válaszcsapásokat foganatosított a gázai régió ellen