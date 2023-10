„Ha bevonulnak, a túszok nem jönnek ki élve” + videó

Egyrészt, mint egy olyan katona apja, aki egy alagútban van fogságban, egyáltalán nem támogatom, hogy az izraeli csapatok bemenjenek Gázába. Azt kérem, hogy tárgyaljanak, hogy kihozzák a fiamat, azt kérem, hogy élve hozzák haza. De izraeli állampolgárként megértem, hogy országunk nem engedheti meg, hogy egy olyan terrorista csoport, mint a Hamász, továbbra is ellenőrzése alatt tartsa Gázát. Cselekedni kell, be kell menni és valahogy semlegesíteni őket, mert így nem mehet tovább. Megértem, hogy ha a hadsereg gyalogsággal megy be Gázába, nem hiszem, hogy élve ki tudják szabadítani a fiamat. Sajnos ez nem egy hollywoodi film.