Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértő őszintén beszél a háborúval kapcsolatos érzelmeiről, családjáról. Elmeséli, hogyan tűnt el a helyettese, hogyan rabolták el őt. Őszintén elmondja, hogy ilyen támadásban, ilyen háborúban még nem volt része, holott többször harcolt ő maga is. Hozzáteszi, hogy a biztonság kérdése nem állandó, hanem folyamatosan változásban vannak, nem csak Izraelben, de Európában is. Szerinte érdemes lesz tanulni a világnak Izrael hibáiból.

Robert C. Castel kifejezte háláját, hogy Magyarország kiáll és aggódik az izraeliekért. Mint mondta, nagyon sokat jelent neki, hogy nem csak Budapestről, de vidékről is nagyon sokan fejezték ki együttérzésüket.

