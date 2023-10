Nem sokan mondhatják el magukról, hogy jártak Vlagyimir Putyin orosz elnök repülőgépében. Nemrégiben egy újságírónak lehetősége adódott erre, ugyanis megmutatták neki az államfő repülőgépét belülről. Az orosz elnöki flottát a Rossiya Airlines nevű vállalat üzemelteti, Putyint az Iljusin Il–96 típusú repülőgéppel szállítják. Az emlékezetes körbevezetésről videófelvétel is készült, mely bejárta a közösségi oldalakat.

A felvételen az látható, hogy az elnöki gép meglehetősen eltér a hagyományos repülőgépektől: a megszokott üléssorok helyett ugyanis egy szőnyeggel borított folyosó van, melyről több helyiség is nyílik. Van benne például tárgyalóterem, melyről szinte megmondani sem lehet, hogy nem egy szárazföldi épület belsejében alakították ki.

Orosz zászló, telefon, televízió, tárgyalóasztal és székek is találhatók benne – utóbbiak azzal a különbséggel, hogy biztonsági övvel vannak felszerelve. A falakat az orosz címer, valamint képek díszítik.

A videó következő jelenetében ülések láthatók, a gép másik felében pedig helyet kapott egy pihenőszoba fehér bőrkanapéval, valamint kisebb tárgyalósarkok is. Egyesek szerint sokkal inkább hasonlít a repülőgép belseje egy hotel luxuslakosztályára, mint egy közlekedési eszközre. Putyin külön hálószobát is kapott franciaággyal, melyhez fürdőszoba is tartozik, valamint egy kisebb edzőterem is megtalálható a repülőgépben.