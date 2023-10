Orbán Viktor: Nem engedünk be migránsokat Magyarországra!

Nem akarok osztozni a nyugatiak problémáiban. Elrontották, itt a baj, meg kell oldani. Miért kéne közösködnöm velük a bajban? Mert most az az ötletük, hogy akkor néhány ezret átküldenének Magyarországra. Meg arra kötelezik Magyarországot, hogy építsünk migránstáborokat, amiket majd ők föltöltenek azokkal a migránsokkal, akiket ők engedtek be. Olyan migránsokat engednek be, akik a magyar déli határon megtámadják a rendőröket