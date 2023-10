Sokkal több migráns érkezik, mint amennyiről beszámol a német kormány

+++ Touristen meiden Deutschland, Migranten nicht - kehren wir es um! +++



Vorbei die Zeiten, in denen Scharen von Asiaten nach Neuschwanstein pilgerten, junge Amerikaner in das Berliner Nachtleben eintauchten oder Holländer in St. Peter Ording am Strand entspannten. Deutschland… pic.twitter.com/fGcKPSUt38