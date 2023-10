Jó példaként említette az európai gazdaság gerincoszlopának számító autóipart, amelynek elektromos átállása nem lehet sikeres a keleti beszállítók nélkül.

A keleti és a nyugati gazdaság kölcsönösen függ egymástól. Tetszik, vagy nem tetszik, ez tény

– húzta alá.

Illetve kifejtette, hogy a globális biztonság a legrosszabb formájában van ma a hidegháború lezárulása óta. Kiemelte: két olyan háború is zajlik, amely erre nagy hatással van, az egyik Magyarország közvetlen szomszédságában, Ukrajnában, a másik Európa közvetlen szomszédságában, Izraelben. Szavai szerint a biztonsági kihívások mellett az Európai Unió egy másik problémával is szembenéz, ez pedig a versenyképességének drámai romlása, amit bizonyít az is, hogy Kína nemrég átvette a második helyet a bruttó hazai termék (GDP) globális rangsorában. Az EU részedése a világ GDP-jéből 2010-ben még 22 százalék volt, ez mára 17 százalékra csökkent, miközben Kínáé kilenc százalékról 18 százalékra nőtt. Aláhúzta, hogy mindez nagy dilemma elé állítja a kontinenst napjainkban, Magyarország pedig érdekelt abban, hogy Európa ismét biztonságos és erős legyen.

Úgy gondoljuk, ehhez két dologra van szükség: békére és konnektivitásra

– mondta.