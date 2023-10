A kereszténységet nemcsak fizikai fenyegetések érik szerte a világban, hanem politikailag is hatalmas nyomással, kihívásokkal szembesül, a tömeges és ellenőrizetlen bevándorlás pedig kulturális és terrorfenyegetettséget is jelent − mondta Varga Judit. Hangsúlyozta: a Londonban hétfőn este megnyílt kiállítás a politikusok felelősségére is rávilágít. A konkrét segítség mellett ugyanis a politikai szerepvállalásra és kiállásra is nagyon nagy szükség van, mivel a fősodorbeli politikai irányzatok igyekeznek elnyomni a keresztények hangját. A következő európai parlamenti választásokon „egy feladatunk van: az, hogy bátran kiálljunk értékeink mellett és megmutassuk, hogy van működő alternatíva, az európai életmód védelme a tét. Ha elveszítjük kereszténységünket, elveszítjük önmagunkat” − mondta Varga Judit.

A londoni kiállítás megnyitóján a bizottsági elnök beszédet is mondott, amelyben úgy fogalmazott: nem szabad elfeledkezni arról, hogy Európában a kereszténység, a keresztény örökség és hagyomány az a közös nevező, amely lehetővé teszi a nemzetállamok közötti szélesebb együttműködést.

Varga Judit hozzátette: Magyarország azon kevés európai nemzet közé tartozik, amelyeknek volt bátorságuk ahhoz, hogy belefoglalják alkotmányukba, alaptörvényükbe keresztény mivoltukat. Hozzátette: a jelenlegi időszakban, amikor a nyugati civilizáció súlyos demográfiai válsággal kénytelen szembenézni, Magyarország a tömeges és ellenőrizetlen bevándorlás helyett a család intézményében bízik.