– Csád stabilitása alapvető fontosságú mind a térség, mind Európa szempontjából. Az ország békéjének és egyensúlyának fenntartása érdekében nemzetközi segítségre is szükség van, amit a magyar kormány is felismert – magyarázta lapunk megkeresésére Tárik Meszár, az Eurázsia Központ és a Migrációkutató Intézet kutatója. Hozzátette: a térségben végbemenő folyamatok közvetlen hatással vannak az európai migrációs folyamatokra, és Csádra kulcsfontosságú szerep hárul, mivel elhelyezkedése révén képes arra, hogy bevándorlók tömegeit tartsa vissza, és ne engedje őket az öreg kontinens felé. A szakértő szerint Csádnak azért is van nagy szüksége a nemzetközi segítségre, mert lényegében a Száhel-övezet egyetlen stabil országáról beszélünk.

Mit kell tudnunk Csádról? A Csádi Köztársaság Közép-Afrikában fekszik, Északról Líbia, keletről Szudán, délről a Közép-afrikai Köztársaság, délnyugatról Kamerun és Nigéria, nyugatról Niger határolja. Fővárosa N’Djamena, államformája köztársaság. Az országot a tavaly ősszel hivatalba lépett Mahamat Déby Itno átmeneti elnök vezeti. A közel 1,3 millió négyzetkilométernyi területű Csád több mint 18 millió embernek ad otthont, akik legalább kétszáz etnikai csoportba tartoznak. A lakosság zömét a szara népcsoport teszi ki, az emberek körülbelül 30 százaléka tartozik ide, az ország északi területein pedig a tubuk népcsoport él nagyobb számban. Érdekesség, hogy az egykori francia gyarmati múlt nyomán mintegy ötezer francia állampolgár is él Csádban. A vallási megoszlásról viszont egészen eltérő statisztikai adatok vannak: megközelítőleg a lakosság 52-58 százaléka muszlim, 39-44 százaléka pedig keresztény. Tárik Meszár emlékeztetett, az afrikai országot korábban polgárháborúk és súlyos belpolitikai válságok sújtották, emellett a területén található etnikai csoportok sokfélesége is jellemzi, ami potenciális feszültségeket hordoz.

Mit fognak csinálni a magyar katonák Csádban?

A magyar sajtóban a napokban került a figyelem középpontjába a száhel-övezeti ország, miután Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter bejelentette, a magyar kormány 200 fős katonai missziót indít Csádba. Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója elmondta, a csádi misszió részeként a Magyar Honvédség tagjai fognak kiutazni kiképzési feladatok ellátására, továbbá kiemelt szerepet kap a humanitárius és fejlesztési tevékenységet végző magyar szakemberek védelme is – Csádban ugyanis nemcsak a honvédség, hanem például a Hungary Helps Ügynökség és más magyar aktorok is tevékenykednek majd.

– A tárcavezető szavaiból az tűnik ki, hogy a magyar kontingens önállóan fog tevékenykedni. Az országban vannak ugyan francia csapatok, de a jelenlegi állás szerint nem fognak velük közös műveletet folytatni

– tette hozzá.