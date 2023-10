Videón a két magyar Hamász-túsz

Egy kétségbeesett család látszik azon a videón, amely az X közösségi oldalon jelent meg, és amelyen a Hamász palesztin terroristacsoport tagjai fogva tartják őket. A felvételen egy jogosítványt is megmutatnak a fegyveresek, de a képminőség miatt nem lehet tisztán kivenni, hogy mi van ráírva. Feltehetően az a két magyar állampolgár látható a videón, akik most is a Hamász fogságában raboskodnak.

Nemrég számolt be lapunk arról, hogy túszul ejtett két magyar állampolgárt a Hamász palesztin terrorszervezet, a Hetek című lap információi szerint a nyolcéves Ellát és a tizenöt éves Dafnát. Arról azonban továbbra sem tudnak, hogy lenne magyar áldozata a dzsihadista terrortámadásoknak. Paczolay Máté külügyi szóvivő a lapnak azt mondta:

Folyamatosan kapcsolatban vagyunk az édesanyával, valamint az izraeli hatóságok által létrehozott különleges munkacsoporttal. A gyerekek magyar–izraeli kettős állampolgárok, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy kiszabadulhassanak, de a biztonsági szempontokra való tekintettel nem áll módunkban több részletet megosztani a nyilvánossággal. A terrortámadásnak továbbra sincs magyar áldozata

– tette hozzá Paczolay Máté.