A NATO főtitkára tovább támogatná Ukrajnát

Ez az ukrán fegyveres erők képességeit bizonyítja, amelyhez a NATO-szövetségesek példátlan katonai segítséget nyújtottak. Arra kérem a szövetségeseket hogy ezt a támogatást továbbra is tartsák fent, mert minél erősebb Ukrajna a harctéren, annál erősebbek leszünk a tárgyalóasztalnál. Ha olyan békés megoldást akarunk, amely biztosítja Ukrajna szuverenitását, akkor továbbra is segítséget kell nyújtanunk és ezt a szövetségesek meg is fogják tenni