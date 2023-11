Antiszemitizmus miatt vizsgálódnak a Harvard Egyetemen

Az amerikai oktatási minisztérium polgárjogi irodája vizsgálatot indított a Harvard Egyetemen történt feltételezett antiszemita megnyilvánulások felderítésére – derül ki egy erről szóló hivatalos levélből.

A Fox News hírtelevízió birtokába került dokumentum szerint a vizsgálat egy panasz alapján indult, és arról szól, hogy a Harvard Egyetem elmulasztott intézkedni a diákjait származásuk miatt ért zaklatás ügyében, ami a polgári jogokról szóló törvénybe ütközik.

A kormányzati polgárjogi irodától származó tájékoztatás arra is felhívja a figyelmet, hogy a vizsgálat a tények megállapítására törekszik, és az egyetem részéről rendelkezésre bocsátott információkon, valamint egyéb forrásokon alapszik. A panaszt a sajtóértesülés szerint az egyetem egy volt diákja nyújtotta be, és megemlít egy izraeli diákot ért incidenst, akit az Izrael ellen tüntető diáktársai fizikailag és verbálisan bántalmaztak. Az ügyben a rendőrség is kapott bejelentést.