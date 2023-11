Beiktatták Pedro Sánchezt Spanyolország miniszterelnökeként. A szocialista párt (PSOE) vezetőjét csütörtökön abszolút többséggel – 179 igen és 171 nem szavazat mellett – választotta meg a parlament kormányfővé, péntek délelőtt pedig le is tette az esküt a Zarzuela-palotában VI. Fülöp király előtt.

Lelkiismeretemből és becsületemből fakadóan megígérem, hogy hűségesen teljesítem kormányelnöki feladataimat, betartom az alkotmányt, valamint a király iránti hűséget

– mondta Sánchez az uralkodó jelenlétében. A miniszterelnök ezt követően vasárnap be is jelenti az új kormánytagokat, köztük a tárcavezetőket is, akik jövő héten hivatalosan is megkezdhetik a munkát. A szocialista párt a következő négy évben a szélsőbaloldali erőket tömörítő, Yolanda Díaz vezette Sumarral fogja kormányozni Spanyolországot.

🌹🔴 Pedro Sánchez JURA el cargo, se confirma el GOLPE de ESTADO 🇪🇦 pic.twitter.com/g6BeRrVP8e — Cripto Diputada (@CriptoDiputada) November 17, 2023

Hogy Pedro Sánchez az eskütételének megfelelően valóban betartja-e majd a spanyol alaptörvény előírásait, erősen kérdéses, hisz már a kormányfői poszt megtartása érdekében is olyan egyezményeket kötött meg a nacionalista katalán és baszk pártokkal, amelyek az alkotmányosság szempontjából erősen vitathatók.

Sánchez egyebek mellett azt ígérte a katalán republikánusoknak és a Junts per Catalunyának (Együtt Katalóniáért), hogy támogatásukért cserébe amnesztiát ad 2012-ig visszamenőleg a függetlenségi mozgalomban részt vevő összes politikusnak. Ennek köszönhetően hamarosan büntetlenül térhet vissza Spanyolországba az a Carles Puigdemont is, aki hat éve bujkál Belgiumban a hatóságok elől azért, mert 2017-ben törvénytelenül kikiáltotta Katalónia függetlenségét. Az amnesztiatörvény tervezetét ezen a héten már regisztrálták is a parlamentben, így a progresszív kormány megalakulása után meg is kezdődhet annak megvitatása.

A spanyolok tizennégy napja megszakítás nélkül tüntetnek a paktum ellen a szocialista párt madridi székháza előtt.

📢 Una noche más, manifestación en Ferraz frente a la sede del PSOE tras la #InvestiduraSanchez



🌃 Van ya 14 noches de manifestaciones consecutivaspic.twitter.com/duyrmBUGTX — La Colmena Diario (@LaColmenaDiario) November 16, 2023

Csütörtökön ismét több mint négyezer ember gyűlt össze, hogy kifejezze egyet nem értését az amnesztiatörvénnyel, és követelje Puigdemont, valamint Sánchez börtönbe zárását.

Az újdonsült kormányfő az emberek szerint hazaáruló, aki lerombolja a spanyol demokráciát és az ország egységét.

A megmozduláson amellett, hogy már katalán zászlókat égettek, ismét összecsapás tört ki a szélsőséges csoportok és a rendőrség között, mely miatt tíz embert letartóztattak, hét főt pedig kórházba szállítottak könnyebb sérülésekkel.

Quema de banderas de Catalunya en la manifestación de Ferraz. @laSextaTV pic.twitter.com/2nrB7mBIIs — javimaba (@javimaba) November 16, 2023

Jueves 16 de noviembre de 2023.

Decimocuarto día consecutivo de manifestación masiva en la sede del PSOE en #Ferraz. #NiUnPasoAtrás pic.twitter.com/o82D23D04C — 🇪🇸✖️Jota Ele ❌ (@aviador65jazz) November 16, 2023

Pedro Sánchez a baszkokkal is hasonlóan szélsőséges egyezményt írt alá. Nekik azt ígérte, hogy két éven belül saját társadalombiztosítási rendszert kapnak, és nemzetként ismerik el Baszkföldet.

Szakértők szerint mindkét intézkedés ütközhet Spanyolország alaptörvényével. Ami ennél is nagyobb gond, hogy a szeparatista erők Sánchez beiktatása után rögtön közölték, hogy itt nem állnak meg, és ha a szocialista párt stabil kormányzást akar a következő ciklusban, akkor további követeléseket kell teljesítenie, melyeknek része lesz mind a katalán, mind a baszk önrendelkezés, ami viszont egyenlő az ország alkotmányba foglalt egységének szétbombázásával.

Pedro Sáncheznek nem lesz azonban választása, ugyanis a következő négy évben a nacionalista pártok támogatása nélkül egyetlen törvényt sem lesz képes átvinni a parlamenten, mivel nincs meg az ehhez szükséges többsége azután, hogy a konzervatív Néppárttal (PP) szemben elvesztette a júliusi előre hozott parlamenti választásokat.

Borítókép: Pedro Sánchez leteszi az esküt a Zarzuela-palotában VI. Fülöp király előtt (Forrás: X/Casa de S.M. el Rey)