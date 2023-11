Elárulta a hazáját, de Pedro Sánchez lett Spanyolország miniszterelnöke

Abszolút parlamenti többség és óriási közfelháborodás mellett beiktatták a szocialista Pedro Sánchezt Spanyolország miniszterelnökeként. A nacionalista katalán és baszk pártokkal megkötött, alkotmányosság és jogállamiság szempontjából is erősen vitatott intézkedéseknek köszönhetően a szocialista párt (PSOE) jelöltje 179 képviselő igen szavazatát szerezte meg a beiktatási voksoláson (szemben 171 nem szavazattal), ami hárommal több, mint az abszolút többség. Ez pedig azt jelenti, hogy Sánchez automatikusan kormányt alakíthat anélkül, hogy alá kellene vetnie magát egy második parlamenti szavazásnak.

📺 TV en DIRECTO #Investidura | Pedro Sánchez, reelegido presidente del Gobierno con 179 votos a favor https://t.co/kHzNzpQyOk pic.twitter.com/LY2R8622XZ — EL PAÍS (@el_pais) November 16, 2023

Francina Armengol házelnök a nap folyamán tájékoztatja VI. Fülöp királyt a parlament döntéséről, ezután Sánchez és a vele koalíciós kormányt formáló, szélsőbaloldali erőket tömörítő Sumar megkezdheti a következő négyéves ciklusát.

Sánchez beiktatása egyáltalán nem volt zavartalan.

Már szerdán 1600 rendőr és csendőr állt készenlétben a kongresszus épülete előtt, hogy szükség esetén vissza tudják szorítani az újdonsült kormányfő ellen tüntetőket. Az emberek tizenhárom napja szünet nélkül vonulnak utcára nemcsak Madridban, hanem az egész országban, hogy kifejezzék egyet nem értésüket Sánchez és a szeparatista erők között létrejött paktummal. A szocialista pártvezető ugyanis a hatalom megszerzése érdekében egyebek mellett belement abba, hogy amnesztiát adjon 2012-ig visszamenőleg az összes katalán függetlenségi mozgalomban résztvevő politikusnak, emellett elengedte 20 százalékát annak az adósságnak, amellyel Katalónia az államnak tartozik, mintegy 15 milliárd eurót. Ezt követően a baszk nacionalistáknak ígért meg egy saját társadalombiztosítási rendszert és Baszkföld nemzetként való elismerését.

A tüntetők Sánchezt hazaárulóként és diktátorként emlegetik, aki csak hazugságokkal tudott kormányt alakítani.

A tömeg minden nap követeli nemcsak az ő, hanem Carles Puigdemont bebörtönzését is, aki 2017-ben alkotmányellenesen kikiáltotta Katalónia függetlenségét, de hiába bujkál azóta is a hatóságok elől, hamarosan büntetlenül térhet vissza Belgiumból Spanyolországba a Sánchez által elfogadott amnesztiatörvény legfőbb kedvezményezettjeként.

Nemcsak az állampolgárok, hanem a bírók is tüntetnek a baloldali kormánypaktumok ellen. Úgy vélik, hogy az amensztiatörvénnyel sérül az alkotmány és az emberek jogegyenlősége is, ráadásul figyelmen kívül hagyja a bírák munkáját, ami pedig a jogállamiságot is veszélybe sodorja.

Sánchez sikere ellenére a katalánok is tartogattak némi izgalmat a voksolásra, ugyanis az utolsó pillanatig fenntartották a kihátrálás lehetőségét, miután nem voltak elégedettek azzal, ahogyan Pedro Sánchez szerdán a képviselők előtt a katalán-szocialista paktumról beszélt, amely nélkül nem válhatott volna miniszterelnökké. A Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért) parlamenti szóvivője, Miriam Nogueras szerint Sánchez túlságosan óvatos és finom volt, ahelyett, hogy határozottan felvállalta volna azt az egyezményt, amit aláírt.

Közölte Sánchezzel, hogy „ne kísértse a sorsot”, mert ha nem teljesíti, amit megígért, akkor a következő ciklusban nem fogják támogatni egyetlen kezdeményezését sem.

🔴 Miriam Nogueras a Sanchez: "Li vull donar un consell, amb nosaltres no miri de temptar la sort. No li funcionarà. El seu discurs no ha estat valent”https://t.co/UGElG7XBcG pic.twitter.com/Q8NhdOWaNJ — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) November 15, 2023

A katalán republikánusok (ERC) képviselője, Gabriel Rufián pedig azzal hencegett a kongresszus előtt, hogy pártja mostantól bármire „kényszerítheti” Sánchezt, akár arra is, hogy Katalónia az amnesztia után megtarthassa az elszakadásához szükséges referendumot is. Rufián felhívta Sánchez figyelmét arra, hogy ne kockáztasson, és teljesítse, amit megígért, máskülönben képtelen lesz a stabil kormányzásra.

Mafias como 'La Cosa Nostra' o 'La Camorra' firmarían este discurso amenzante de Rufián a Sánchez.



Lo peor es que tiene razón, porque el autócrata tragaría con todo por seguir en el poder. pic.twitter.com/0EaKUpuwuv — Girauters 🇪🇸🇮🇱 (@Girauters) November 15, 2023

Az idei előre hozott parlamenti választásokon győztes, de a kormányalakítás során kudarcot vallott konzervatív Néppárt (PP) vezetője, Alberto Núnez Feijóo a beiktatási szavazás után ugyan gratulált Sáncheznek, de már szerdán közölte, hogy meg fognak tenni mindent annak érdekében, hogy Sánchez paktumainak teljesítése akadályokba ütközzön. Hozzátette azt is, hogy véleménye szerint a szocialista pártvezér egy hónapról hónapra kormányzó elnök lesz, utalva ezzel arra, hogy szövetségesei egy másodpercre sem fogják levegőhöz juttatni és minden egyes indítványa mellé követelések sorát fogják neki felsorakoztatni.

Santiago Abascal, a Vox vezetője a szerdai parlamenti ülésen azzal vádolta meg Sánchezt, hogy „a törvényszerűség látszatával próbál kormányon maradni”, ugyanúgy, ahogy olyan aljas diktátorok kerültek hatalomra, mint például Adolf Hitler vagy Nicolas Maduro. Ezt követően a Vox összes képviselője kivonult az ülésteremből.

Bár Pedro Sánchez a szélsőséges paktumok révén ismét Spanyolország miniszterelnöke lett, kérdéses, hogy hogyan fogja tudni kormányozni a dél-európai országot, miután az összes jövőbeli baloldali törvény elfogadása érdekében ki kell majd elégítenie az összes katalán és baszk nacionalista formáció igényeit, nélkülük ugyanis nem lesz szava a kongresszusban.

Sorra érkeznek a reakciók

Miriam Nogueras, a Junts képviselője rögtön a beiktatás után közölte: ezt követően az első követelésük az önrendelkezéshez szükséges népszavazás lesz, valamint hogy Katalónia beszedhesse az adók száz százalékát.

A Vox kongresszusi szóvivője, Pepa Millán úgy fogalmazott, hogy Pedro Sánchez puccsot hajtott végre, majd hozzátette, hogy a Vox minden törvényes eszközzel fel fog lépni ez ellen az államcsíny ellen, és ahol csak szükséges, meg fogják fékezni Sánchezt, aki „mára a nemzetet és a jogállamiságot a saját érdekében lebontó zsarnokká vált”.

Alberto Núnez Feijóo szerint ami csütörtökön történt, az egy nagy hiba, és mindenért, ami a következő években az országgal fog történni, Pedro Sánchez lesz a felelős. A kongresszus épületéből távozó szocialista és nacionalista képviselőket több száz tüntető fogadta kifütyüléssel és bekiabálásokkal, de ez a demonstráció rendbontás nélkül lezárult. Ugyanakkor a tüntetők közölték, hogy folytatják a 13 napja tartó, esti megmozdulásokat a szocialista párt madridi székháza előtt, hogy kifejezzék egyet nem értésüket a kormányalakításhoz szükséges paktumokkal.

Borítókép: Pedro Sánchez ügyvivő miniszterelnök, a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) kormányfőjelöltje érkezik a parlamenti alsóház ülésére Madridban 2023. november 16-án, amikor a törvényhozás Sánchez újbóli miniszterelnökké választásáról szavaz (Fotó: MTI/EPA/EFE/Rodrigo Jiménez)