Az ukrán fronton térnek vissza korábban eltűntnek vélt fertőzések

A fertőzés jellemzően súlyos sérülések – mély lőtt sebek, repesz okozta roncsolások – után jelenik meg, különösen akkor, ha a sérültek nem jutnak időben ellátáshoz, ami Ukrajnában mindennapos problémát jelent.

Olyan emberek kerülnek be a kórházba, akik hetek óta sebesülten hevernek valamelyik föld alatti stabilizációs ponton, ahol csak arra van lehetőségünk, hogy életben tartsuk őket

– mondta Alex. „A gázgangrénáról az ember az iskolában tanul… itt viszont látjuk is, mert ezek a sebek túl sokáig maradnak ellátatlanul.”

A betegség kezelése rendkívül nehéz, és még a legfejlettebb kórházakban sem garantálható a gyógyulás. Normális körülmények között a kezelés sebészi kimetszésből – az elhalt szövet eltávolításából – és erős intravénás antibiotikumokból áll – magyarázta Lindsey Edwards, a King’s College London mikrobiológusa. Ez egy életveszélyes fertőzés: kezelés nélkül gyakorlatilag minden eset halálos.

Ukrajnában azonban a sebkimetszés és a célzott antibiotikum-kezelés sokszor lehetetlen közvetlenül a sérülés után, mert nincs hozzáférés laboratóriumokhoz.

„Normális esetben ilyenkor megvizsgálnánk a kórokozókat, tenyésztenénk, megnéznénk, van-e antibiotikum-rezisztencia” – mondta Edwards. „Azt is tesztelnénk, melyik gyógyszer hat a legjobban… egy frontvonal melletti rögtönzött tábori kórházban viszont erre semmi lehetőség nincs.”