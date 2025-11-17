Katonai orvosok a The Telegraphnak elmondták, hogy a drónháború szinte teljesen ellehetetlenítette a sebesültek kimentését – ennek következtében pedig olyan fertőzések terjednek, amelyekre évtizedek óta nem volt példa – számolt be az Origo.
Az ukrán fronton térnek vissza korábban eltűntnek vélt fertőzések
Az orvosok szerint ismét megjelent a gázgangréna – az a súlyos fertőzés, amelyet korábban szinte kizárólag az első világháború lövészárkaihoz kötöttek, és amelyet Európában már eltűntnek gondoltak. A baktérium rendkívüli gyorsasággal pusztítja az izomszövetet, és a modern lövészárok-hadviselés körülményei miatt újra terjedni kezdett Ukrajnában.
Olyan sérülésszövődményeket látunk, amelyekkel élő ember a modern háborúkban még nem találkozott
– fogalmazott Alex, egy külföldi önkéntes katonaorvos Zaporizzsja térségéből. Hozzátette: ilyen hosszú kimentési idők az elmúlt ötven évben nem fordultak elő –valószínűleg a második világháború óta sem, sőt talán még akkor sem. És olyan betegségekkel szembesülnek, amelyek korábban nem jelentkeztek a fronton.
A gázgangréna egy rendkívül súlyos izomfertőzés, amelyet elsősorban Clostridium baktériumok okoznak – a név a bőr alatt képződő gázbuborékokra utal. Ezek a baktériumok oxigénhiányos, elhalt szövetben szaporodnak, és heves fájdalmat, duzzanatot, elszíneződést, valamint jellegzetes, „ropogó” érzést idéznek elő, ahogy a gáz mozog a bőr alatt. A közönséges gangréna általában rossz vérellátás következtében alakul ki, nem képződik gáz, és jóval lassabban terjed, mint a gázgangréna – írja a The Telegraph.
A fertőzés jellemzően súlyos sérülések – mély lőtt sebek, repesz okozta roncsolások – után jelenik meg, különösen akkor, ha a sérültek nem jutnak időben ellátáshoz, ami Ukrajnában mindennapos problémát jelent.
Olyan emberek kerülnek be a kórházba, akik hetek óta sebesülten hevernek valamelyik föld alatti stabilizációs ponton, ahol csak arra van lehetőségünk, hogy életben tartsuk őket
– mondta Alex. „A gázgangrénáról az ember az iskolában tanul… itt viszont látjuk is, mert ezek a sebek túl sokáig maradnak ellátatlanul.”
A betegség kezelése rendkívül nehéz, és még a legfejlettebb kórházakban sem garantálható a gyógyulás. Normális körülmények között a kezelés sebészi kimetszésből – az elhalt szövet eltávolításából – és erős intravénás antibiotikumokból áll – magyarázta Lindsey Edwards, a King’s College London mikrobiológusa. Ez egy életveszélyes fertőzés: kezelés nélkül gyakorlatilag minden eset halálos.
Ukrajnában azonban a sebkimetszés és a célzott antibiotikum-kezelés sokszor lehetetlen közvetlenül a sérülés után, mert nincs hozzáférés laboratóriumokhoz.
„Normális esetben ilyenkor megvizsgálnánk a kórokozókat, tenyésztenénk, megnéznénk, van-e antibiotikum-rezisztencia” – mondta Edwards. „Azt is tesztelnénk, melyik gyógyszer hat a legjobban… egy frontvonal melletti rögtönzött tábori kórházban viszont erre semmi lehetőség nincs.”
A gázgangrénát történelmileg az első világháborúhoz kötik: a sáros lövészárkok, a trágyával kezelt mezők, a mély sebek és az elmaradó sebészi ellátás tökéletes feltételeket teremtettek a fertőzés terjedéséhez. Antibiotikumok akkor még nem léteztek, és a sebkezelés is kezdetleges volt.
Azóta azért vált ritkábbá, mert gyorsabban látjuk el a sérüléseket, korábban kerül sor műtétre, rendelkezésre állnak az antibiotikumok, és összességében jobb a sebkezelés
– magyarázta Alastair Beaven ortopéd orvos és a brit 202 Field Hospital tisztje, aki Afganisztánban is szolgált. „Csakhogy ehhez komoly orvosi háttér, logisztika és gyors kiürítési képesség kell.”
A második világháborúban az antibiotikumok elterjedése drámaian csökkentette a fertőzések okozta halálozást.
Ma azonban Ukrajnában az evakuálási nehézségek és a gyógyszerellátás akadozása miatt olyan betegségek térnek vissza, amelyeket korábban már történelemnek hittek.
Ráadásul az antibiotikum-rezisztencia – részben a háborús sérülések, a késedelmes vagy befejezetlen kezelések, az egészségügyi rendszer szétesése és a széles spektrumú antibiotikumok túlzott használata miatt – Ukrajnában meredeken nő.
Borítókép: Elhunyt ukrán katonák keresztfái (Fotó: AFP)
