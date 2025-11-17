Ukrajnaorosz-ukrán háborúfertőzés

Az ukrán fronton térnek vissza korábban eltűntnek vélt fertőzések

Az orvosok szerint ismét megjelent a gázgangréna – az a súlyos fertőzés, amelyet korábban szinte kizárólag az első világháború lövészárkaihoz kötöttek, és amelyet Európában már eltűntnek gondoltak. A baktérium rendkívüli gyorsasággal pusztítja az izomszövetet, és a modern lövészárok-hadviselés körülményei miatt újra terjedni kezdett Ukrajnában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 13:43
Elhunyt ukrán katonák Fotó: ADRIEN FILLON Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Katonai orvosok a The Telegraphnak elmondták, hogy a drónháború szinte teljesen ellehetetlenítette a sebesültek kimentését – ennek következtében pedig olyan fertőzések terjednek, amelyekre évtizedek óta nem volt példa – számolt be az Origo.

Az ukrán fronton térnek vissza korábban eltűntnek vélt fertőzések (Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU)
Az ukrán fronton térnek vissza korábban eltűntnek vélt fertőzések (Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU)

Olyan sérülésszövődményeket látunk, amelyekkel élő ember a modern háborúkban még nem találkozott

– fogalmazott Alex, egy külföldi önkéntes katonaorvos Zaporizzsja térségéből. Hozzátette: ilyen hosszú kimentési idők az elmúlt ötven évben nem fordultak elő –valószínűleg a második világháború óta sem, sőt talán még akkor sem. És olyan betegségekkel szembesülnek, amelyek korábban nem jelentkeztek a fronton.

A gázgangréna egy rendkívül súlyos izomfertőzés, amelyet elsősorban Clostridium baktériumok okoznak – a név a bőr alatt képződő gázbuborékokra utal. Ezek a baktériumok oxigénhiányos, elhalt szövetben szaporodnak, és heves fájdalmat, duzzanatot, elszíneződést, valamint jellegzetes, „ropogó” érzést idéznek elő, ahogy a gáz mozog a bőr alatt. A közönséges gangréna általában rossz vérellátás következtében alakul ki, nem képződik gáz, és jóval lassabban terjed, mint a gázgangréna – írja a The Telegraph.

A fertőzés jellemzően súlyos sérülések – mély lőtt sebek, repesz okozta roncsolások – után jelenik meg, különösen akkor, ha a sérültek nem jutnak időben ellátáshoz, ami Ukrajnában mindennapos problémát jelent. 

Olyan emberek kerülnek be a kórházba, akik hetek óta sebesülten hevernek valamelyik föld alatti stabilizációs ponton, ahol csak arra van lehetőségünk, hogy életben tartsuk őket

– mondta Alex. „A gázgangrénáról az ember az iskolában tanul… itt viszont látjuk is, mert ezek a sebek túl sokáig maradnak ellátatlanul.”

A betegség kezelése rendkívül nehéz, és még a legfejlettebb kórházakban sem garantálható a gyógyulás. Normális körülmények között a kezelés sebészi kimetszésből – az elhalt szövet eltávolításából – és erős intravénás antibiotikumokból áll – magyarázta Lindsey Edwards, a King’s College London mikrobiológusa. Ez egy életveszélyes fertőzés: kezelés nélkül gyakorlatilag minden eset halálos.

Ukrajnában azonban a sebkimetszés és a célzott antibiotikum-kezelés sokszor lehetetlen közvetlenül a sérülés után, mert nincs hozzáférés laboratóriumokhoz. 

„Normális esetben ilyenkor megvizsgálnánk a kórokozókat, tenyésztenénk, megnéznénk, van-e antibiotikum-rezisztencia” – mondta Edwards. „Azt is tesztelnénk, melyik gyógyszer hat a legjobban… egy frontvonal melletti rögtönzött tábori kórházban viszont erre semmi lehetőség nincs.”

A gázgangrénát történelmileg az első világháborúhoz kötik: a sáros lövészárkok, a trágyával kezelt mezők, a mély sebek és az elmaradó sebészi ellátás tökéletes feltételeket teremtettek a fertőzés terjedéséhez. Antibiotikumok akkor még nem léteztek, és a sebkezelés is kezdetleges volt. 

Azóta azért vált ritkábbá, mert gyorsabban látjuk el a sérüléseket, korábban kerül sor műtétre, rendelkezésre állnak az antibiotikumok, és összességében jobb a sebkezelés

– magyarázta Alastair Beaven ortopéd orvos és a brit 202 Field Hospital tisztje, aki Afganisztánban is szolgált. „Csakhogy ehhez komoly orvosi háttér, logisztika és gyors kiürítési képesség kell.”

A második világháborúban az antibiotikumok elterjedése drámaian csökkentette a fertőzések okozta halálozást. 

Ma azonban Ukrajnában az evakuálási nehézségek és a gyógyszerellátás akadozása miatt olyan betegségek térnek vissza, amelyeket korábban már történelemnek hittek.

Ráadásul az antibiotikum-rezisztencia – részben a háborús sérülések, a késedelmes vagy befejezetlen kezelések, az egészségügyi rendszer szétesése és a széles spektrumú antibiotikumok túlzott használata miatt – Ukrajnában meredeken nő.

Borítókép: Elhunyt ukrán katonák keresztfái (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Orosz előretörés Zaporizsjában

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu