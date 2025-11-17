intelligenciakiberbiztonságiIBM X-Force

A kiberbűnözők már nem betörnek, hanem bejelentkeznek. Hogyan védekezzünk?

A kiberfenyegetések természete alapjaiban változott meg: a támadók ma már nem a rendszerek erőszakos feltörésével, hanem egyre gyakrabban ellopott, hiteles adatokkal, egyszerűen bejelentkezve okoznak esetenként akár másfél milliárd forintos károkat. A legfrissebb nemzetközi kiberbiztonsági jelentések szerint a mesterséges intelligencia elterjedése új fejezetet nyitott a bűnözésben, ami az adatvédelmi stratégiák újragondolását teszi szükségessé.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 14:55
A Google kiberbiztonsági csoportja leplezett le egy kínai céggel összefüggő hekkercsoportot Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Paradigmaváltás zajlik a globális kiberbiztonság területén, amelynek legfőbb ismérve, hogy a támadók ma már nem betörnek a vállalati rendszerekbe, hanem bejelentkeznek – állapítja meg az IBM X-Force 2025-ös kiberbiztonsági jelentése. A kifinomultabb módszerekkel elkövetett támadások okozta kár évről évre jelentősebb: az adatvédelmi incidensek eseti átlagos költsége 2024-ben rekordmagas, 1,6 milliárd forintos összeget ért el.

A rosszindulatú szoftverek típusainak megoszlása az összes adatvédelmi incidens százalékában. /Forrás: Flow Pr
A rosszindulatú szoftverek típusainak megoszlása az összes adatvédelmi incidens százalékában. Forrás: Flow Pr

Adatvédelmi szakember legyen a talpán…

A támadások hátterében az adatlopó kártevők, az úgynevezett infostealerek állnak, amelyek aktivitása két év alatt száznyolcvan százalékkal nőtt. Ezek a kártevők a háttérben futva képernyőképeket készítenek, jelszavakat és pénzügyi információkat gyűjtenek a felhasználók tudta nélkül. A bűnözők a terjesztésükhöz már nemcsak fertőzött e-maileket, hanem SEO-manipulációt, hamis Google-hirdetéseket és kompromittált szoftverellátási láncokat is felhasználnak. A globálisan észlelt összes incidens közel negyede irányult Európa vállalatai és intézményei ellen 2024-ben, ezzel a kontinens a világ harmadik leginkább célzott régiója lett. A támadók leggyakrabban a nyilvánosan elérhető alkalmazások sebezhetőségeit (36 százalék) és a már megszerzett, valódi hitelesítő adatokkal történő belépést (harminc százalék) használták.

A mesterséges intelligencia elterjedése új kockázati tényezőt jelent. 

A nagyvállalatok egyre szélesebb körben alkalmaznak felhőalapú és MI-vel támogatott megoldásokat, ezzel egyre több támadási felületet kínálva. Az IBM elemzése kiemeli, hogy 2024-ben a vállalatok mindössze huszonnégy százaléka biztosította megfelelően az MI-rendszereit, miközben a támadók már MI-alapú eszközöket használnak a jelszólopás, az adathalászat és az információs műveletek automatizálására, valamint deepfake tartalmak és rosszindulatú kódok generálására.

 

Folyamatosan változó módszerek

A támadások módszertana is folyamatosan változik. Míg a hagyományos, csatolt fájlokkal terjesztett kártevők aránya látványosan visszaszorult, a PDF-fájlokon és rosszindulatú URL-eken keresztüli terjesztés megerősödött. Ennek oka, hogy a modern levelezőrendszerek a hagyományos kártevőket már nagy pontossággal felismerik, a PDF-be ágyazott vagy látszólag ártalmatlan linkeket azonban sok esetben nem képesek automatikusan rosszindulatúként azonosítani.

 

De most mégis mit tegyünk?

A megváltozott fenyegetésekre a védekezési stratégiáknak is reagálniuk kell. A szakértők szerint a hatékony védelem kulcsa az integrált és átlátható megközelítés, a fejlett biztonság beépítése minden MI-munkafolyamatba, a belső szabályozás kialakítása és a folyamatos monitorozás. 

Érdekes jelenség, hogy a digitális fenyegetések korában reneszánszát éli a rendszertől fizikailag elválasztott, offline, szalagos adattárolás mint a súlyos adatlopások elleni védekezés egyik leghatékonyabb eszköze.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.