Engedély nélkül használta Karikó Katalin és Tandi Flora fényképét az egyik Tisza-sziget

Meglepő kép került fel tegnap az Erzsébetváros Tisza Sziget Budapest VII. közösségimédia-oldalára. A bejegyzésben Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) professzora és Tandi Flora énekes látható. A bejegyzésben azt írták,

Mindenhol ott vagyunk! Nagyon büszkék vagyunk szigetünk tagjára! Mi vagyunk a belváros! Tagunk Karikó Katalinnal!

Forrás: Facebook

A bejegyzés egyértelműen azt a látszatot kelti, mintha a két, a képen szereplő kiválóság a Tisza Párt támogatója, aktivistája lenne. Az ügyben éppen ezért kérdéseket intéztünk a Karikó Katalin sajtóját menedzselő Szegedi Tudományegyetemhez, illetve Tandi Flora sajtóosztályához. A Tandi Flora Produkció nevében közölték,

Tandi Flora egyik barátja, korábbi zenésztársa hozta létre az említett Tisza-szigetet. Flora a Karikó Katalin által alapított JATE-díj átadásának gálaeseményére kapott felkérést, hogy énekeljen, ekkor készült az a fotó, amely megosztásra került az Erzsébetváros Tisza-sziget Facebook-oldalán. A posztról Flora utólag értesült, és amint tudomására jutott, le is töröltette azt. Nem tagja a szigetnek, és a továbbiakban sem szeretné művészeti tevékenységét összekötni a politikával.

A Szegedi Tudományegyetem részéről mostanáig nem kaptunk választ a kérdéseinkre, a bejegyzés ugyanakkor eltűnt az említett Tisza-sziget közösségimédia-oldaláról.