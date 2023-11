Botrány a Trump-tárgyaláson

A volt elnök a vallomást tett, és ilyen minőségben válaszolt New York állam ügyészének kérdéseire. A kérdések Donald Trump korábbi nyilatkozataira vonatkoztak cégeinek értékével kapcsolatban. A volt elnök, és jelenlegi republikánus elnökjelölt-aspiráns a gazdasági jellegű per tárgyalásán sok évtizedes üzleti tapasztalatára is hivatkozva kifejtette, hogy üzleti érdekeltségeinek értéke a papírokban szereplőnél jóval magasabb. A per a Trump-cégek értékének megállapítása körül zajlik, mert a vád szerint azokat a valósnál jóval magasabban állapították meg, és ezzel félrevezették a hitelező bankokat.

Donald Trump egyik válaszában ugyanakkor azt is megállapította, „biztos abban, hogy a bíró ellene fog dönteni”, ezzel kapcsolatban Arthur Engoron bíró arra hívta fel a figyelmét, hogy közvetlenül az ügyészség képviselőjének kérdésére válaszoljon, különben eltávolíttathatja a tanúk padjáról.

A korábbi elnök hétfő késő délután a bíróságról távozva kijelentette, hogy ennek a pernek soha nem lett volna szabad elindulnia.

Letitia James, a New York állam igazságügyeit irányító főügyész a bíróság épülete előtt úgy fogalmazott, nem hagyja magát megfélemlíteni, és azt állította, a dokumentumokból kiderül, hogy a volt elnök anyagi hasznot húzott cégei értékének valótlan megállapításából. Az ügyész szerint Donald Trump bíróságon tett kijelentései „a figyelem elterelését” szolgálták.

Polgári peres eljárásról van szó, amelyben nem esküdtszék dönt a terheltek bűnösségéről, hanem a bíró saját hatáskörben hoz határozatot és szabja ki a büntetés mértékét.

Az ilyen tárgyalások rendszerint gyorsabban zajlanak a hagyományos esküdtszéki tárgyalásoknál, mivel kevesebb formaisággal járnak.

Mint arról beszámoltunk, korábban Donald Trump ügyvédjei a per ejtését kérték, arra hivatkozva, hogy a főügyésznek nem volt jogalapja az eljárás megindításához, mert nem bizonyított, hogy a közt károsította volna Trump tevékenysége, ráadásul a főügyész keresetének egyes pontjai már elévültek.

Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Reuters pool/Brendan McDermid)