A budapesti orosz nagykövetség tanácsosa szerint nem az ukrán nép ellen folyik a háború, hanem egy proxy neonáci terrorista állam ellen. Garibian Tigran a műsorban azt állította, hogy Donbaszban 2014 és 2022 között kettőszáz gyermek halt. Elmondta, hogy míg az ukrán gyermekek iskolába járhattak, addig a donbaszi orosz nemzetiségű gyermekekre más sors várt. Felidézte, hogy Porosenko elnök a majdani események után úgy fogalmazott, hogy az elkövetkező generációk Donbaszban a pincékben fognak élni.

Illusztráció. Orosz–ukrán háború: ukrán katonák egységük állásában, a kelet-ukrajnai Donyecki területen húzódó fronton. Fotó: Oleh Petraszjuk

Hozzátette, hogy több próbálkozás volt a politikai rendezésre, de egyik sem járt sikerrel. Emlékeztetett, hogy később kiderült, hogy Angela Merkel, és francia kollégái szintén csak „szünetnek” tekintették a korábbi megállapodást, amíg Ukrajnát felkészítik, és felfegyverzik. A nagykövet helyettese felhívta a figyelmet, hogy 2021 novemberében az orosz fél elküldte biztonsági garanciákkal kapcsolatos javaslatokat Washingtonba, a NATO-nak, és Brüsszelbe is. Ennek a lényege az volt, hogy kizártak volna a mindenfajta katonai agressziót egymás ellen. A javaslatra Garibian Tigran szerint semmilyen visszajelzés nem érkezett egyik féltől sem.

Ez a klasszikus diplomáciában nagyon aggasztó

– tette hozzá.

A nagykövet helyettese egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy Oroszország számára jó kiindulópont lenne, ha Ukrajna garanciákat adna az állam nácitlanítására, és ez akár elindíthatna egy olyan folyamatot is, ami következtében az orosz agresszió véget érne. Szerinte ez a folyamat vezetne a békéhez. Ugyanakkor emlékeztetett a diplomata, hogy Ukrajnában állami szinten törvényben van megtiltva az Oroszországgal való tárgyalás. Utalt arra tényre is, hogy egyszer már létrejött egy megállapodás az orosz és az ukrán fél között, amit végül Ukrajna nem tartott be. A diplomata a műsorban azt is elmondta, hogy ezt a konfliktust miért áll érdekében fenntartani Amerikának, és tulajdonképpen azt is elismerte, hogy az Egyesült Államokon túl szinte kizárólag Oroszország nyert ezen a háborún, míg az ukránok lettek a legnagyobb vesztesei. Oroszország és Amerika továbbra is akadályok nélkül folytat kereskedelmi kapcsolatokat, miközben az Egyesült Államok ezt megtiltotta az Európai Uniónak és a tagállamainak. Ugyanakkor a lengyelektől a hollandokig mindenki továbbra is kapcsolatban áll az oroszokkal és tevékenységüket közvetítőkön keresztül folytatják – hangzott el a műsorban.

