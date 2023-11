A szankciók sikere akkora, hogy az oroszok fölösleges dolgokra költenek pénzt

Miután látványosan NEM omlott össze az orosz gazdaság a nyugati szankciók hatására, a kínai cégek átvették a kivonult autó márkák helyét. Az orosz autóipar csupán pár hónapot vergődött a büntetőintézkedésekkel ásott veremben, az elmúlt egy évben ugyanis rohamtempóban lábalt ki a gödörből, most pedig már rekordokat súroló számokat tud felmutatni – írtuk meg a V4NA összefoglalója alapján. Röviden: annyira sikertelenek voltak a szankciók, hogy a nyugati márkák veszítettek rajtuk, a kínaiak nyertek. Az oroszok vásárlási kedve egy évet kivárt ugyan, de aztán gyorsan be is pótolták az elmaradt autóbeszerzéseiket. Az orosz és a kínai autógyártók nagyot kaszáltak a kiéhezett orosz vásárlókon. (Igaz, az orosz márkákban nincs rádió – a szerk.)