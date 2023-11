Szankciók ellenére meredeken nőtt a luxus autómárkák forgalma Oroszországban

Konkrétan a Kia, Hyundai, Renault, Toyota, Skoda, Volkswagen, Nissan, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Mazda, BMW, Audi, Lexus, Suzuki, Volvo, Porsche, stb. – sorolta a kivonult autómárkákat az orosz AUTOSTAT ügynökség munkatársa lapunk megkeresésére. Azat Timerkhanov elmondta, hogy az orosz autópiacon a szankciók egyik nyertese a LADA (Avtovaz) márka lett, amely jelenleg az összes új személygépkocsi-eladás több mint 30 százalékát adja. Meredek növekedést tapasztaltak, 2023 október hónapjának végén ez az arány 94% volt az előző év hasonló időszakához képest.

Szankciók nyertese az orosz Avtovaz. Toljatti városa generációk óta egyet jelent az ország egyik legismertebb márkájának – a Lada autónak – a gyártójával. Fotó: AFP/Jurj Kadobnov

Szankciók nyertesei a kínai gyártók az Avtovaz mellett

Az ügynökség sajtószolgálatának vezetője megerősítette a külföldi beszállítók közül a szankciók legnagyobb nyertesei a kínai márkák.

A legnépszerűbb kínai márkák Oroszországban a Chery (262%-os növekedés), a Haval (+225%), a Geely (+268%). A többi kínai márka is nagyon erős pozitív dinamikát mutat, és új szereplők is megjelennek ebből az országból.

Azokat a korábban olvasható híreket kommentálva, hogy egyes japán márkák visszatértek Oroszországba Azat Timerkhanov közölte, nem volt hivatalos bejelentés ezzel kapcsolatban.

A japán autók Oroszországba történő szállítása párhuzamos importon keresztül történt.

A korábban Oroszországot elhagyó márkák közül egy sem tért vissza saját forgalmazással – tette hozzá. Tehát ahogy az más termékeknél is tapasztalható, nem gyártó országból érkeznek ezek az autók Oroszországba, hanem egy közvetítőn keresztül, ami jellemzően drágulást okoz.

A luxus márkák továbbra is keresettek

Kérdésünkre, hogy a luxus márkák piaca hogyan alakul, az AUTOSTAT munkatársa kiemelte, „míg az új személygépkocsik értékesítése Oroszországban 2023 első 10 hónapjában 60 százalékkal nőtt, addig a luxusautók eladása 28 százalékkal emelkedett”.

Arról korábban az autonavigator.hu számolt be, hogy bemutatták az új X-Cross 5 Lada típust, ami – ahogy a portál fogalmaz – természetesen nem hazai fejlesztés – bő egy év alatt nem is lehetett volna összehozni egy új típust – hanem kínai tervek alapján készül, a Lada jelvényeivel. Tehát a kínai autóipar nem csak önálló márkákkal van jelen az orosz piacon, hanem a jelentős fejlesztésekben is részt vesznek.

Borítókép: Steve Mattin brit autótervező, az orosz Avtovaz Lada főtervezője mutatja a Lada Xcode-ot egy moszkvai autószalonon (fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP)