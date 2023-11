Már a baszkok előtt is letérdelt a spanyol baloldal + videó

Spanyolország szétbombázásával ugyan, de célba ér a baloldal. Pedro Sánchez, ügyvivő szocialista (PSOE) kormányfő a katalán szeparatistákkal megkötött, az alkotmányosság szempontjából is vitatható egyezség után pénteken bejelentette, hogy a baszk nacionalistákkal is lepaktált, ami azt jelenti, hogy megvan az abszolút parlamenti többsége ahhoz, hogy kormányt alakítson. Sánchez ráadásul nem bízta a véletlenre saját sorsát, és az utolsó pillanatban még a jobbközép Kanári Koalíciót is maga mellé állította különböző ígéretekkel, csak hogy az ő plusz egy szavazatukat is magáénak tudhassa.

A szocialista párt úgy tervezi, hogy november 15–16-án tartják meg a Sánchez beiktatásához szükséges parlamenti szavazást, amin a nacionalista erőkkel és a szélsőbaloldali formációkat tömörítő Sumarral kötött megállapodás révén 179 igen szavazatot tud majd felmutatni, amivel azonnal meg is alakíthatja Spanyolország következő, progresszív kormányát.

Óriási tüntetéssorozat

Közben csütörtök este ismét több mint nyolcezer ember tüntetett Madridban a szocialista párt és a katalán Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért) megállapodása ellen, melynek értelmében az összes, függetlenségi mozgalomban részt vevő katalán politikus amnesztiát fog kapni, köztük az a Carles Puigdemont is, aki a Junts élén 2017-ben kikiáltotta Katalónia függetlenségét, azóta pedig szökevényként bujkál Brüsszelben.

Az emberek árulásnak érzik a paktumot, követelik a jogegyenlőséget és Puigdemont börtönbe zárását. Különösen azután, hogy a szeparatista politikus az egyezség aláírása után közölte, hogy sem ő, sem pártja nem fog bocsánatot kérni a spanyoloktól a múltban történtek miatt, mert szerinte nem követtek el bűncselekményt. Ezután hozzátette azt is, hogy Katalónia sosem fog azonosulni Spanyolország politikai rendszerével és értékrendjével, épp ezért Sáncheznek további kedvezményeket kell majd biztosítania nekik, ha stabil kormányt akar felmutatni.

A rendőrök és néhány tüntető között ismét összecsapás alakult ki. Utóbbiak tűzijátékokkal, üvegekkel dobálták meg a rendfenntartókat, akik válaszul ismét könnygázt és gumilövedékeket vetettek be, és végül 29 embert tartóztattak le.

Policia puesto de farlopa se encuentra con su hermano en medio de la manifestación y lo llama para que se acerque #Ferraz #Madrid pic.twitter.com/l12JXlQsWX — sr_aLUXcinante Z🛠🇪🇸 (@sr_aluxcin4nte) November 10, 2023

Nemcsak Madridban, hanem más spanyol városokban is hetedik napja demonstrálnak az emberek, vasárnapra pedig egy országos amnesztiaellenes megmozdulásra várnak mindenkit Madridban.

Az idei előre hozott választásokon győztes Néppárt (PP) vezetője, Alberto Núnez Feijóo, aki végül a baloldal és a nacionalisták blokkja miatt nem tudott kormányt alakítani, azt mondta, hogy Sánchez behódolt a függetlenségi mozgalom követeléseinek, és államcsínyt követ el azzal, hogy azokkal játszik össze, akik meg akarják csonkítani a nemzetet. Hozzátette azt is, hogy a katalán–szocialista paktum megtöri a spanyolok törvény előtti egyenlőségét, és elnyomott szerepbe kényszeríti a legfelsőbb bíróságot, veszélybe sodorva ezzel a jogállamiságot.

Alberto Núñez Feijóo: "Estos acuerdos no resuelven ningún problema, los agravan todos. Un chantaje que debilitará el Estado de las Autonomías"#Canal24Horas

📺 https://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/BRWzjxBRgQ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 9, 2023

Megszólalt a Vox

A Vox elnöke nemzeti összefogásra és rendszeres megmozdulásokra buzdította a spanyolokat, majd ő maga is részt vett a csütörtök esti madridi tüntetésen. Santiago Abascal szerint a szocialista párt által aláírt „puccsegyezmény” egy hatalmas csapás a spanyol nemzetre, a demokráciára és a törvényekre, elfogadásával pedig egy sötét időszak kezdődik el Spanyolország történelmében. A Vox-vezér emellett úgy gondolja, hogy Sánchez diktátorrá szeretne válni a következő négyéves ciklusban.

➡ "Comienza un periodo negro en la historia de España, hoy se ha puesto en marcha un golpe contra la Nación".



➡ "Iniciamos una resistencia civil que será larga y que sólo tiene un final. O el dictador en el banquillo, o los que nos oponemos a este golpe en la cárcel"… pic.twitter.com/FulStLAE8D — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 9, 2023

A szocialista párt gyakorlatilag figyelmen kívül hagyja a tömegmegmozdulásokat, amelyekért a jobboldalt hibáztatja. A szeparatistákkal megkötött paktumot történelmi előrelépésként értékelték, ami szerintük előfeltétele egy nyitottabb társadalom megalakulásának és a békés egymás mellett élésnek. Mindezt annak fényében közölték, hogy a választások előtt még maga Pedro Sánchez is kizártnak tartotta, hogy amnesztiát adjon a katalán politikai bűnözőknek és szökevényeknek.

Alejandro Vidal-Quadras spanyol jobboldali volt politikus kórházban lábadozik, miután Madridban a nyílt utcán arcon lőtték. A rendőrség közölte: nem zárja ki a támadással kapcsolatban azt, hogy a volt európai törvényhozóval történteknek van egy iráni szála is. Egy, a nyomozáshoz közel álló rendőrségi forrás az Associated Pressnek elmondta, hogy nincs bizonyíték erre, de megerősítette, hogy Vidal-Quadras maga vetette fel a gyanút a kórházi ágyában, és hogy a nyomozók ezt lehetséges indítékként tartják számon. Annak jeleként, hogy a rendőrség komolyan foglalkozik az iráni szállal, a hatóság kiterjesztette a nyomozást, és egy olyan tartományi csoport csatlakozott a nyomozáshoz, amely kifejezetten a terrorizmussal és a szélsőségességgel foglalkozik.

A baloldalon sincs teljes békesség

A párton belül is nagy a megosztottság Sánchez hatalom érdekében megtett lépései miatt. Kasztília-La Mancha régió szocialista elnöke, Emiliano Garcia-Page pénteken váratlanul bejelentette, hogy kilép az árnyékból, és fellebbezést nyújt be a katalánokkal megkötött paktum miatt, mert

nem tűri el, hogy a kormányzásért cserébe bűnözők maradnak büntetlenül. Hozzátette, hogy Carles Puigdemont nem áldozat, hanem egy bűnöző. Ráadásul az egyezség egyenlőtlen helyzetbe hozza Spanyolország autonóm régióit is azzal, hogy a katalánok pénzügyi privilégiumot is kapnak csak azért, hogy segítségükkel megtörténjen a progresszív kormányalakítás.

A politikus arra utalt, hogy amíg Madrid a katalánoknak – a paktum részeként – elengedi a tartozásuk húsz százalékát, mintegy 15 milliárd euró adósságot, addig a többi régiónak nem adatik meg ez a luxus.