Olasz–albán migrációs megállapodás

A migrációs helyzet kezelése, az újonnan érkezők ellátása továbbra is rendkívüli kihívást jelent Itália számára. Bár az időjárás kedvezőtlenebb, mint a nyári hónapokban, a migrációs nyomás folytatódik az olasz partokon. A Meloni kabinet alternatív megoldásokat keres a migránsok elhelyezésére, az olasz táborok ugyanis telítődtek.

A belügyminisztérium hivatalos statisztikái szerint az év eleje óta 145 314 illegális bevándorló érkezett Itáliába.

Az Európai Unió kezdeményezésre az olasz kormány szeptember közepén úgy döntött zárt táborokban tarja a bevándorlókat, egészen addig, amíg menedékjoguk elbírálásra nem kerül. Ehhez azonban újabb befogadó központok létrehozására lesz szükség, mely nem feltétlenül tud elegendő helyet biztosítani az újonnan érkezők számára.

Az olasz kormány tehát alternatív megoldásokban gondolkodik, a nyári kritikus hónapokban felvette a kapcsolatot az albán kormánnyal az illegális bevándorlók elhelyezésére vonatkozó megegyezés kidolgozására.

A legfrissebb híradások szerint

Albánia vállalja a Földközi-tenger migrációs folyósóján keresztül érkező illegális bevándorlók elhelyezését.

Megállapodás született Giorgia Meloni olasz kormányfő és Edi Rama albán miniszterelnök között, hogy a jövőben Albánia területén is elhelyezésre kerülnek illegális bevándorlók, a menekültstátus elbírálásáig. Azt követően Itália gondoskodik az adott személy átvételéről, vagy esetleges kitoloncolásáról.

A megállapodások két tábor létesítéséről szólnak, melyek háromezer személy befogadására alkalmasak. A 28 napos gyorsított elbírálásnak köszönhetően éves szinten akár 36 ezer személy is megfordulhat a táborokban. A központok működtetését, az érkezők regisztrációját az olasz kormány koordinálja, az albánok a rendfenntartó erőket biztosítják.

Az Albániában létesített táborokba főként férfiak kerülnek, a várandós nőket, kiskorúakat, asszonyokat továbbra is az Itáliába szállítják.

Az olasz kormányfő a megállapodást ismertető sajtótájékoztatón elmondta, nem az Olaszországban lévő bevándorlók áttelepítéséről van szó, hanem az újonnan érkezők elhelyezéséről. A civil hajók nem szállíthatják Albániába a fedélzetükre vett személyeket, csak az olasz parti őrség hajói.

Edi Rama albán miniszterelnök a megállapodással kapcsolatban úgy nyilatkozott, Albánia a múltban menedéket adott az üldözötteknek, most is segíteni fog. Azt is elmondta, az Olaszországgal való kitűnő kétoldalú kapcsolatok miatt vállalják Giorgia Meloni kérését, Albánia Európa része, még akkor is, ha még nem az Európai Unióé.

Meloni hangsúlyozta, továbbra is támogatni fogják Albánia európai uniós csatlakozását, mivel már most aktívan részt vesz a kontinensre nehezedő problémák megoldásában.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter szerint a megállapodás megerősíti Itália szerepét az Európai Unióban.

Kritikák fogalmazódtak azonban meg az ellenzék részéről. Nicola Fratoianni, az Olasz Baloldali párt főtitkára szerint nem hiányzott, hogy a hajótörötteket delokalizálja a kormány. Ricardo Magi a Demokrata Párt képviselője attól tart, hogy a guantanamói börtönhöz hasonló fogdát hoznak majd létre Albániában.

A legfrissebb sajtóinformációk szerint a kedvezőtlen időjárás ellenére is folytatódik az délolasz partok megszállása. Hétfőn 531 afrikai menekült érkezett egy 25 méter hosszú halászhajó fedélzetén. Az olasz sajtó arról a fájdalmas hírről is beszámolt, hogy a parti őrség munkatársai egy asszony holttestét találták meg Lampedusa közeli sziklákon.

Borítókép: Az ország belsejébe szállításukra várakozó, illegális bevándorlók a dél-olaszországi Lampedusa szigetén lévő befogadóközpontban 2023. szeptember 19-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ciro Fusco)