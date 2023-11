Róma bevételére készülnek az iszlám terrorszervezetek

Az Il Giornale olasz napilap számolt be arról, hogy a napokban több fenyegetés is érte az olasz fővárost, valamint Olaszországot az iszlám terrorista prédikátorok részéről. Az újság úgy értesült,

az egyik magas rangú Hamász-vezető és prédikátor, Yunis Al-Astal egy közelmúltbeli felszólalásában arról prédikált a híveinek, hogy Allah kiválasztottai, akiknek a feladatuk aktívan, akár fegyverek bevetésével részt venni a világ városainak meghódításában.

Az iszlám vezető nyíltan úgy fogalmazott: Allah akarata szerint Róma hamarosan el lesz foglalva, ugyanúgy, ahogy a múltban Konstantinápollyal történt, ahogyan azt Mohamed próféta megjövendölte.

A Hamász palesztin terrorszervezet egyik vezetője, Basem Naim már korábban is tett olyan megdöbbentő kijelentéseket, miszerint az olasz kormány a palesztin nép agresszora. Az Il Giornale arról is ír, hogy a Hamász szerint ma Róma a keresztények fővárosa, amelyet az iszlám ellenségnek tekint, éppen ezért az olasz főváros az első helyek egyikén szerepel az iszlám hódítások listáján. Ez nemcsak Európára, hanem a tengerentúlra is ki fog terjedni.

A prédikátor úgy véli, hogy az európai országokban élő második generációs lakosok fogják megvívni a dzsihádot. A lap beszámolója szerint a Hamász vezetője úgy fogalmazott:

Fiaink és unokáink fogják beteljesíteni az általuk elkezdett áldozatokat. Ha Allah úgy akarja, közülük kerülnek ki a hódítások vezérei.

A prédikátor egyébként a hatóságok látókörében mozog, az Egyesült Királyságban például azon személyek között tartják számon, akik gyűlöletet szítanak a nyugati világ ellen és másokat terrorcselekményekre bujtanak fel.

Emanuel Navon francia származású izraeli politológus, az európai és izraeli kapcsolatokkal foglalkozó European Leadership Network szervezet elnöke szerint a nyugati országoknak komolyan kell venniük a terrorszervezet vezetői által megfogalmazott üzenetet. Felhívta a figyelmet arra, hogy az iszlám terroristák figyelmeztették Olaszországot és a Nyugatot: ma Izraellel számolnak le, holnap azonban Európán a sor.

Borítókép: Az olasz katonai rendőrség tagjai őrt állnak a torinói zsinagóga előtt 2023. október 8-án. (Fotó: MTI/AP/LaPresse/Matteo Secci)