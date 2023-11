Soros az egyik fő támogatója az Izrael-ellenes palesztin szervezeteknek

„Az iszlámellenesség az emberi értékvesztés tünete. Olyan értékeké, mint a megkülönböztetésmentesség, a tolerancia, a gondolatszabadság, az igazságosság, a szolidaritás és az egyenlőség” – hirdeti Soros György Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) hálózatának honlapja, erről ír a Tűzfalcsoport.

Ugyanitt azt állítják, hogy a kormányzati politikák nem tudták biztosítani az egyenlő jogokat mindenkinek, így a muszlim kisebbségek jelentős része munkanélküliséggel, szegénységgel, valamint korlátozott polgári és politikai részvétellel kénytelen szembenézni.

S erre még az is rátesz egy lapáttal szerintük, hogy sokan a muszlim kisebbségeket úgy állították be, mint akik nem tartoznak a társadalomhoz, és el akarják különíteni magukat a társadalom többi részétől. De tényleg a kormányzati politikák felelősek az integráció kudarcáért? Ez az állítás azért is meredek, mert az Európai Unió legtöbb országa élén évtizedek óta bevándorláspárti politikai erők váltogatják egymást.

Vagy éppen arról van szó, hogy a migránsok tömegei egyszerűen nem hajlandóak megtanulni a befogadó ország nyelvét, és idomulni az érvényben lévő jogi és társadalmi normákhoz?

A Tűzfalcsoport felidézi, egy 2019-ben közölt tanulmány szerint, amit akkor a Tagesspiegel ismertetett, Németországban a más anyanyelvűek 42,6 százaléka, nem egészen 3 millió ember alig tud németül írni és olvasni. Ugyanabban az évben kiderült: dacára annak, hogy Németország 2013 óta, vagyis 6 év alatt 3,39 milliárd eurót költött nyelvtanfolyamokra, az Afrikából és Ázsiából érkező migránsok többsége – kibocsátó országtól függően akár 60-75 százaléka – azonban nem képes az alapfokú nyelvvizsga letételére sem.

A 2021-es mikrocenzus szerint pedig a 22,6 milliónyi bevándorló hátterű német állampolgár 18 százaléka, négymillió ember soha nem használja otthon a német nyelvet. Ezek után nem meglepő, hogy a 2015 után érkezett migránsok 45 százaléka mai napig nem talált munkát.

A Soros-hálózat szerint aggodalomra ad okot, hogy a muszlimokról alkotott sztereotípiák és általánosítások alapozzák meg az európai terrorizmusellenes intézkedéseket, amelyek korlátozzák a mindenki számára biztosított szabadságjogokat, és negatívan hatnak a muszlim közösségekre.

Úgy vélik, hogy a hatóságok indokolatlanul fordítanak kiemelt figyelmet az iszlám követőire, és kategorikusan elutasítják az etnikai és vallási profilalkotást. Továbbá bírálják azokat a médiumokat, amelyek teret engednek az előítéleteken alapuló tudósításoknak. Merthogy – állítják az OSF-nél – abból a tényből, hogy a dzsihadisták muszlimok, nem következik feltétlenül az, hogy egy muszlimból esetleg dzsihadista lesz.

Bár ezen elgondolás abszurditása aligha szorul bizonyításra, rögzítsünk itt is néhány tényt. Az Europol 2010 óta 130 befejezett, sikertelen és meghiúsult iszlamista terrortámadást regisztrált az Európai Unióban. Ugyanitt 2019 és 2021 között 1560 embert tartóztattak le terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. Kilencszáznyolcvanan (63 százalék) voltak közülük dzsihadisták, ami arra utal, hogy a gyilkos akciók száma sokkal magasabb lett volna, ha – egyébként a szélsőjobboldalhoz hasonlóan – a Soros-hálózat elvárásainak megfelelően a terrorelhárítás nem kezeli magasabb rizikófaktorú csoportként a muszlimokét.

Számos intézmény, például az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala, valamint nem kormányzati szervezetek, például a Belga Iszlamofóbia Elleni Kollektíva (CCIB), elismerték ezeknek az aggasztó jelenségeknek a növekedését, és kiemelték az incidensek egyre súlyosbodó jellegét

– ezzel próbálja végül igazolni Soros alapítványa a fent idézett álláspontját. Csakhogy a CCIB egyáltalán nem tekinthető független forrásnak. Egyfelől azért, mert a Soros-hálózat támogatja, 2015-ben például 10 ezer dollárt adtak nekik. Másfelől a háttere miatt. Erről nemrégiben a Neue Zürcher Zeitung is részletesen beszámolt.

A csoport valószínűleg a Francia Iszlamofóbia Elleni Kollektíva(CCIF) testvérszervezete. Utóbbit pedig Párizs 2020-ban, a Samuel Paty bestiális meggyilkolása után végzett átfogó vizsgálat eredményeként felvette a köztársaság ellenségeinek listájára, és csak az mentette meg a betiltástól, hogy előremenekült és feloszlatta magát. Bár a CCIB akkor tagadta, hogy kapcsolatban állna a CCIF-fel, ugyanazt a logót használták, a honlapjaikon rendszeresen hivatkoztak egymásra, egyazon iszlamofóbia-ellenes ernyőcsoportnak voltak a tagjai, és egyéb jelei is vannak (voltak) az együttműködésüknek. Nem mellesleg a francia kollektíva szintén kapott pénzt az OSF-től.

Érdemes megemlíteni továbbá: egy, a belgiumi Muszlim Testvériségről (amelyből a palesztin Hamász is kinőtt) szóló 2008-as jelentés a CCIB akkori elnökét és az Ecolo pártpolitikusát, Hajib El Hajjajit a belgiumi Muszlim Testvériség hálózatának tagjaként azonosította. El Hajjaji a tisztségviselő volt a Complex éducatif et Culturel Islamique de Verviers (CECIV) és az Essalem, két, a Muszlim Testvériséggel kapcsolatban álló szervezeben. Valamint segített megszervezni legalább egy rendezvényt az Európai Muszlim Ifjúsági és Diákszervezetek Fórumának (FEMYSO), ami szintén kapcsolatba hozható a Muszlim Testvériséggel, és ugyanarra a címre jegyezték be, mint a CCIB-et.

A háború és az Izrael-ellenes NGO-k lelepleződése

A jom kippuri háború ötvenedik évfordulóján évtizedek óta nem látott, borzalmas agresszió érte Izraelt. A sors iróniája, hogy az első támadás egy olyan fesztiválon bulizó fiatalokat érte, amelyik a békét hirdette. A Hamász terrorszervezet által indított akciót a szervezet állítása szerint Irán támogatta. Ám az elmúlt évtizedekben nem elhanyagolható mértékű támogatásokat kaptak a Nyílt Társadalom Alapítványtól olyan palesztin NGO-k, amelyek kifejezetten Izrael-ellenes hangot ütöttek meg, és ilyen tevékenységet folytattak. Látva, hogy a humanitárius segélyek jelentős része a Gázát irányító Hamásznál köt ki, feltételezhetjük, hogy a pénzbeli támogatásokkal sincs ez másképp – de erről majd később.

Először azzal foglalkozunk, hogy a New York Post lerántotta a leplet 2023. október 28-i cikkében azokról csoportokról, amelyek a Hamász-támadásokat támogató Izrael-ellenes amerikai tüntetések mögött állnak, és amelyek több mint 15 millió dollárt kaptak Sorostól az elmúlt hét évben.

Ezeken a demonstrációkon a tüntetők nyíltan éljenezték a Hamász fegyveresei által ártatlan izraeliek ellen elkövetett aljas terrortámadásokat.

Az Open Society Foundations nyilvántartása szerint Soros 13,7 millió dollárt adott a Tides Centeren keresztül, amely számos olyan nonprofit szervezetet támogat, amelyek helyeselték a Hamász véres támadásait, miközben azt hangsúlyozták, hogy a palesztinok az igazi áldozatok.

A Tides kedvezményezettjei közé tartozik az illinois-i székhelyű Adalah Justice Project, amely az október 7-i mészárlás napján egy fotót tett közzé az Instagramon egy buldózerről, amely lebontja az izraeli határkerítés egy részét, és egy képaláírást tett közzé:

Az izraeli gyarmatosítók azt hitték, hogy kétmillió embert korlátlanul csapdába ejthetnek egy szabadtéri börtönben… egyetlen ketrec sem lebonthatatlan.

Emlékezetes, hogy a Hamász terroristái a Gázai övezetet elkerítő határkerítés lebontásával jutottak be Izraelbe, és követtek el borzalmas atrocitásokat. A kép tehát abszolút jelzésértékű volt, ha a szöveg nem lett volna egyértelmű.

A szóban forgó palesztin érdekvédelmi csoport tagjai 2023. október 20-án elfoglalták Ro Khanna kaliforniai képviselő irodáját, hogy követeljék, írja alá a gázai tűzszünetet követelő határozatot. Az Adalah tagjai társszervezői voltak egy tüntetésnek is ugyanezen a napon a Bryant parkban, ahol atüntetők antiszemita rigmusokat skandáltak, és egy „Nem ítélem el a Hamászt” feliratú táblát lengettek. A 139 ember letartóztatásába torkolló Bryant parki tüntetés másik társszervezőjének, a Desis Rising Up and Movingnak 2020-ban 30 000 dollárt adott Soros a pénzügyi nyilvántartások szerint.

A Nyílt Társadalom Alapítvány 2018-ban 60 ezer dollárt adott az Arab American Association of New Yorknak (New York-i Arab–Amerikai Szövetség), egy olyan csoportnak, amelyet a jó politikai kapcsolatokkal rendelkező Linda Sarsour aktivista alapított, és amely segített megszervezni a gyűlöletkeltő „Flood Brooklyn for Palestine” tüntetést BayRidge-ben 2023. október 21-én. Itt a tüntetők Izrael állam eltörlésére szólítottak fel, és egy szemetes kosárban egy izraeli zászlót ábrázoló táblát tartottak, amelyen a következő felirat állt:

Kérjük, tartsátok tisztán a világot!

