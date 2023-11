Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a marokkói Rabatban kijelentette, hogy a felelőtlen politikát folytató Európai Unióval szemben Marokkóra továbbra is számíthat Magyarország az illegális bevándorlás elleni fellépésben.

A tárcavezető a marokkói kollégájával, Nászer Buritával közösen tartott sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy Európa biztonsága ma ezer sebből vérzik, így hazánk különösen nagyra értékeli azon partnereket, akik további súlyosbítás helyett hozzá tudnak járulni a helyzet javításához.

Rámutatott, hogy a kontinensen és annak közvetlen szomszédságában is fegyveres konfliktus zajlik, és eközben folyamatosan nő a migrációs nyomás is, amely egyre nehezebben kezelhető az Európai Unió teljesen felelőtlen politikája miatt. Ennek kapcsán kitért arra is, hogy idén megdőlhet az illegális határátlépési kísérletek számának hétéves rekordja az EU külső határain, Magyarországon is 173 ezer ilyet regisztráltak az év eleje óta.

Brüsszel migrációs politikája felelőtlen, s ezért Brüsszelre nem számíthatunk (.) Nagy szerencse, hogy számíthatunk viszont az olyan felelősségteljes biztonságpolitikát folytató észak-afrikai országokra, mint Marokkó. Marokkót az európai biztonság egyik védőbástyájának tartjuk (.) Köszönettel tartozunk Marokkónak a migráció féken tartása miatt, a régió stabilitása érdekében tett lépései miatt, s köszönettel tartozunk Marokkónak azért, hogy határozottan lép fel a terrorizmussal szemben. Az európai békének és biztonságnak alapvető előfeltétele az afrikai béke és biztonság

– vélekedett Szijjártó Péter, majd pedig hangsúlyozta, hogy az Európába irányuló migráció kizárólag a kiváltó okok felszámolása révén állítható meg, ezért is lényeges a magyar–marokkói együttműködés az afrikai biztonság erősítése, a terrorellenes küzdelem és a gazdaságfejlesztés terén.

A migrációt nem biztatni kell, mint ahogyan teszik Brüsszelben, hanem felelősségteljes politikával meg kell állítani, mint ahogyan mi, marokkóiak és magyarok ennek érdekében együttműködünk

– közölte. Illetve kiemelte azt is, hogy a kétoldalú együttműködés a kölcsönös tiszteletre alapul.

Ez azért jöhetett köztünk létre, mert két szuverén országról beszélünk, amely szuverén külpolitikát folytat, és a nemzeti érdekét helyezi első helyre, nem enged a nyomásgyakorlásnak, nem enged beavatkozási kísérleteknek, nem enged a nemzetközi liberális mainstream nyomásának

– jelentette ki a miniszter, aki végül beszámolt a gazdasági sikerekről is, és üdvözölte, hogy Marokkó mára Magyarország első számú kereskedelmi partnerévé vált Afrikában. Tájékoztatása szerint tavaly a kereskedelem értéke megközelítette a rekordnak számító 300 millió dollárt, és idén is 36 százalékos bővülést jegyeztek fel.

Fontosnak nevezte azt is, hogy csúcsot döntött a magyarországi ösztöndíjra pályázó marokkói hallgatók száma is, hiszen az évi 165 helyre idén mintegy 1300-an jelentkeztek.