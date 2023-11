A most szankcionált személyek között is olyanok találhatóak, akik az ukrán elnök szerint támogatják Oroszországot a háborúban. Korábban kifejtette, hogy nemcsak oroszokat büntetnek, hanem bárkit, akiről úgy vélik, hogy valahogy az oroszok mellett állnak. A mostani büntetettek között is sok oroszt találni, vannak, akiket korábban már külön is büntettek.

De a listán olyanok is vannak, mint például Dmitro Tabacsnik volt ukrán oktatási és tudományos miniszter, akit még idén februárban megfosztottak az ukrán állampolgárságától, valamint Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök is.

A szombaton megbüntetett személyek között van még Szergej Akszjonov, a Krím oroszok által beiktatott vezetője és Leonyid Paszicsnik, akit Putyin Luhanszk, az Oroszország által 2022-ben annektált kelet-ukrajnai régió élére nevezett ki.

A szankcionált orosz csoportok között több olyan is volt, amelynek a neve vagy a honlapja azt mutatja, hogy gyerekekkel foglalkozik.

Az egyik most szankcionált csoport a Kvartal Lui, amelynek alapítója Marija Lvova-Belova gyermekjogi biztos, akit Kijev 2022 októberében már szankcionált.

A hágai Nemzetközi Büntetőbíróság ebben a hónapban elfogatóparancsot adott ki Lvova-Belova és Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen, és azzal vádolják őket, hogy háborús bűntetteket követtek el Ukrajnából kitoloncolt gyermekekkel.

Zelenszkij új listája a Kvartal Lui ügyvezető igazgatóját, Szofia Lvova-Belovát is szankcionálta. Idősebb nővére, Marija azt mondta, hogy gyerekeket vittek menedékbe az erőszak elől, és tagadta, hogy háborús bűnöket követtek volna el.