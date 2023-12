A Hamász megszegte a tűzszünetet, folytatódnak a harcok

A Gázai övezetből indított rakéta miatt Izraelben megszólaltak a szirénák, a tűzszünet múlt heti életbe lépése óta először. A rakétát a hadsereg elmondása szerint a Vaskupola légvédelmi rendszer semmisítette meg. Egyelőre sem a Hamász palesztin szervezet, sem más nem jelentkezett a támadás elkövetőjeként.

Nem sokkal később a Hamászhoz köthető Sebab hírügynökség azt jelentette, hogy az övezet északi részében fegyverropogás és robbanások voltak hallhatóak péntek hajnalban, de további részleteket nem közöltek.

Ezt követően az izraeli hadsereg is bejelentette, folytatja a harci cselekményeket a Hamász ellen, így hivatalosan is véget ért a hétnapos tűzszünet – számolt be az MTI.

A szembenálló felek között november 24-én lépett életbe fegyvernyugvás, melynek értelmében a Hamász túszokat enged el, Izrael pedig fogva tartott palesztinokat enged szabadon, valamint humanitárius segélyek érkezhettek az övezetbe. A tűzszünetet már kétszer meghosszabbították.

Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő a héten úgy nyilatkozott, hogy a fegyvernyugvás lejártával Izrael meg fogja semmisíteni a Hamászt. Daniel Hagari, az izraeli hadsereg szóvivője csütörtökön azt mondta, hogy a hadsereg továbbra is kész a harcra, és bármelyik pillanatban kész arra, hogy újra lecsapjon.

Borítókép: Az izraeli Vaskupola légvédelmi rendszer a Gázai övezetből indított palesztin rakétákat semlegesít a dél-izraeli Szderót város közelében 2023. május 10-én. (fotó: MTI/EPA/Atef Szafadi)