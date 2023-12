A svédországi zsidók fele a költözést fontolgatja

A Hamász terrorszervezez október 7-i Izrael elleni támadása óta jelentősen megugrott az antiszemitizmus mértéke Svédországban. A Judiska Centralradet, a stockholmi, göteborgi, malmöi és északnyugat-szkániai zsidó gyülekezetek egyesülete és az Infostat közös közvélemény-kutatásából kiderült, hogy a svédországi zsidó közösség több mint hetven százaléka úgy érzi, hogy Svédország sokkal kevésbé biztonságos hely már a számukra, mint korábban – hívta fel a felmérés eredményeire a figyelmet a V4NA hírügynökség a Varlden Idag svéd keresztény hírlap alapján.

A felmérésből kiderül, hogy mindössze a zsidó lakosok 15 százaléka nyilatkozta azt, hogy biztonságban érezné magát akkor is, ha zsidó szimbólumokat viselne nyilvánosan.

Azok közül, akik úgy érzik, hogy az elmúlt hónapban bizonytalanabbá vált a helyzet számukra, sokan mondták azt, hogy az uszítástól és a zaklatástól való félelem növekedett (86 százalék), de az erőszaktól (64 százalék), az üldöztetéstől (51 százalék), sőt a halálos erőszaktól (30 százalék) való félelem is.

Mi beszélünk héberül, de azt mondtuk az 5 és 6 éves gyermekeinknek, hogy ne beszéljenek héberül nyilvános helyeken – idézte a jelentés az egyik válaszadót.

Négyből több mint hárman úgy vélik, hogy a zsidó identitással élők biztonsága Svédországban romlani fog az elkövetkező években, és a válaszadók mintegy fele úgy véli, hogy a biztonságuk jelentősen romlani fog. A többség aggódik amiatt is, hogy ki lesz téve az antiszemitizmusnak.

Most rejtegetem a zsidóságomat, de ha nyíltan beszélnék róla, meggyőződésem, hogy verbálisan és fizikailag is megtámadnának

– fogalmazott a felmérés egyik válaszadója, míg egy másikuk azt mondta, most először elkezdett elgondolkodni a kivándorláson.

A felmérés szerint majdnem a svédországi zsidók majdnem fele, 46 százaléka fontolóra vette, hogy elköltözik Svédországból, aminek fő oka a növekvő antiszemitizmus.

Ugyanakkor az is kérdéses számukra, hogy hová menjenek, mivel a világ nagy részén nő a zsidókkal szembeni gyűlölet, és Izrael is háborúban áll a Hamász terrorszervezettel.

A válaszadók 57 százaléka úgy véli, hogy a svéd hatóságok nincsenek tisztában a svédországi antiszemitizmus természetével és mértékével.

„Úgy tűnik, a média és a politikusok nem értik, hogy ez egy importált probléma. Az antiszemitizmus 95 százalékban a közel-keleti régiókból és a baloldalról származik, a média és a politikusok mégis a jobboldali szélsőségesekre összpontosítanak, akik 5 százalékot tesznek ki” – fogalmazták meg a felmérés egyik hozzászólásában.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a megengedő bevándorláspolitikát folytató nyugat-európai országokhoz hasonlóan az elmúlt hetekben Svédországban is megugrott az antiszemita bűncselekmények száma. A Hamász október 7-i Izrael elleni támadása után a növekvő fenyegetettség miatt a göteborgi zsidó közösség felhívásban kérte tagjait, hogy nyilvános helyeken tartózkodjanak a zsidó jelképek, mint például a Dávid-csillag és kipa használatától, és ne beszéljenek héberül. A malmői zsinagógát maga a svéd miniszterelnök is meglátogatta októberben. Ulf Kristersson Malmö alig négyszáz főből álló zsidó közösségének imaháza előtt azt mondta,

Aggasztja a virágzó antiszemitizmus, miközben a gyülekezet szóvivője a svéd köztévének arról beszélt, hogy a családok aggódnak, félnek az atrocitásoktól, és már félve hagyják ott gyermekeiket az iskolában.

A miniszterelnök szavait követően – miszerint virágzik az antiszemitizmus – már akkor újabb beismerés érkezett a svéd kormány részéről. A kabinet tízmillió koronával (330 millió forint) megemelte a zsidó gyülekezeteknek nyújtott állami támogatás összegét, egyértelműen azzal a céllal, hogy a közösségek biztonságát növelni lehessen. A kormány mellett pedig a rendőrség is megszólalt. A hatóság országos hadműveleti osztályának parancsnoka szerint súlyos a zsidók helyzete Svédországban.

