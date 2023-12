Elképesztő dolgokra képes a Tesla legújabb terepjárója + videó

A 2024-es Tesla Cybertruck több szempontból is korszakalkotó lesz. Ha hinni lehet a bemutatóknak, olyan képességekkel rendelkezik majd, hogy komoly kihívója lehet a legkelendőbb terepjáróknak. Éles szélű, rozsdamentes acélból készült karosszériája a jelek szerint golyóálló.

Kétféle változatot terveznek jelenleg: egy 600 lóerős, kétmotoros összkerék-meghajtású modellt és egy 845 lóerős, hárommotoros Cyberbeast nevű modellt, ami pillanatok alatt állva hagyja a Porsche csúcsmodelljeit is. Az egymotoros, hátsókerék-hajtású Cybertruck valamikor 2025-ben csatlakozik a családhoz.

A Tesla állítása szerint a Cybertruck akár ötezer kilogrammos rakományt is képes vontatni, és a becsült hatótávolsága akár 550 kilométer is lehet. Egy Tesla Superchargerhez csatlakoztatva állítólag 15 perc alatt képes akkora töltöttséget elérni, hogy 200 kilométert is könnyen elmegy.

Amíg a hátsókerék-hajtású Cybertruck meg nem érkezik a következő modellévre, addig 61 ezer dolláros indulóáron értékesíthetik, ami nagyjából 21, 2 millió forintnak felel meg.

