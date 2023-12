Hisztis kisgyerekként toporzékol a Politico, amiért hazánk megkaphatja az EU-forrásokat

EU-milliárdok Putyin haverjának – írta ma reggeli hírlevelében a brüsszeli Politico. A hírportál láthatóan nehezen viseli, hogy várhatóan már kedden megtörténik a hivatalos bejelentés, hazánk hozzájut az uniós források egy részéhez, tízmilliárd euróhoz – számolt be a hírlevelet szemléző Mandiner. A Politico szerint a nagy győztese a „magyar autokrata”, Orbán Viktor, aki akadályozza az EU döntéshozatalait, és az újabb válaszokat az oroszok által indított háborúra. A vesztes pedig Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság első embere, akit a magyar miniszterelnök a Politico álláspontja szerint megpróbál megalázni a nemzeti konzultációs plakátkampánnyal.

A hírlevél szerint Von der Leyen ezzel a döntésével még újraválasztási esélyeit is jelentősen rontja.

A vesztesek sora ezzel nem ér véget: olyan neveket is ide sorol a szerző, mint Emmanuel Macron francia elnök és Olaf Scholz német kancellár. A Politico szerint a két vezetőnek most el kell magyarázniuk az őket megválasztó állampolgáraiknak, hogy miért támogatnak az adójukból egy olyan kormányt, amely valójában Oroszország mellé állt. Ezt a megállapítást pedig arra alapozza a szerző, hogy a magyar kormány nem támogatja – az egyébként a Politico szerint is hatástalan – szankciókat.

A hírlevélben többször is hangsúlyozzák, hogy Orbán Viktor gátolja Ukrajna támogatását, pedig még a Nemzetközi Valutaalap is azt mondja, hogy EU-s pénzre van szükség ahhoz, hogy életben tartsák Ukrajnát.

Ha a bizottság nem engedi el a forrásokat, Magyarország pert indíthat, és valószínűleg nyerne is

– nyilatkozta név nélkül a lapnak egy magas rangú diplomata.

A Politico természetesen saját kegyeltjeit ebben az írásban is előtérbe helyezi, a köztudottan magyarellenes Daniel Freund német zöldpárti képviselőt például „kulcsfontosságúnak” nevezik a Magyarország elleni fellépésben.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (jobbra) Javier Milei új argentin elnök beiktatási ünnepségén Buenos Airesben 2023. december 10-én. A kormányfő mellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (jobbról a második). MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán