Ilyet rég nem hallott: irodalmi magasságokban beszélt Putyinról az osztrák exkülügyminiszter

Karin Kneissl volt osztrák külügyminiszter néhány hónappal ezelőtt Oroszországba költözött. A BBC brit közszolgálati médium közölt róla egy bizarr anyagot, amiben nagyon sokat írnak a horkolós bokszer kutyájáról, Winston Churchillről és korábbi munkásságáról.

„Ugye megérti, hogy rendkívül ellentmondásos, hogy egy volt osztrák külügyminiszter Oroszországba költözik […] egy olyan időszakban, amikor ez az ország provokálatlanul teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen?” – tette fel a kérdést a BBC munkatársa.

Kneissl nem várt választ adott. Elmondta, hogy semmiféle elnyomást nem érzett a környezetében.

Itt egyfajta tudományos szabadságban dolgozhatok, amit akkor kezdtem hiányolni, amikor még az Európai Unió különböző egyetemein tanítottam

– egészítette ki. A személyét érő aggodalmakra reagálva megfordította a kérdéseket. „Fogalmazzuk meg az egészet másképp: miért tiltották el Karin Kneisslt [saját magát] a munkától? Hol van az én bűnöm? Igazán hálás vagyok, hogy lehetőségem van [Oroszországban] dolgozni.”

Az interjú egy későbbi pontján arról is beszélt, hogy szerinte az európai vezetők lassan belátják majd, hogy a szankciók nem működnek.

Ezután azonban meglehetősen személyes hangot ütöttek meg. A brit műsorszolgáltató munkatársa a volt külügyminisztert személyes benyomásáról kérdezte az orosz elnökkel kapcsolatban.

„Ő a legintelligensebb úriember, és a hangsúly az úriemberen van – pedig én már találkoztam egy párral. Abban az értelemben, amit Jane Austen írt a Büszkeség és balítéletben a művelt úriemberről. Ő megfelel ennek a mércének”

A beszélgetés végén Kneissl arról is számot adott, hogy nem látja a visszatérés lehetőségét Ausztriába, hiszen kémként tartja számon a nyilvánosság és hazaárulással vádolják. Kneissl egyébként 2018-ban meghívta esküvőjére az orosz elnököt, akivel táncoltak is. Arra a kérdésre, hogy ma is meghívná-e a jeles eseményre Vlagyimir Putyint, tudva, hogy háborút indított Ukrajna ellen, és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene a Nemzetközi Büntetőbíróság, azt válaszolta:

Igen. A két dolognak semmi köze egymáshoz. Nem fogok belemenni ebbe az egész háborús bűnös vádaskodásba, mert rengeteg háborús bűnösünk ül jelenleg is magas rangú politikai körökben.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a derbenti Narin-Kala erődben a kaukázusi orosz tagköztársaságban, Dagesztánban tett munkalátogatásán 2023. június 28-án (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Elnöki sajtószolgálat/Szergej Szavosztyanov)