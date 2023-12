Karikó Katalin és Krausz Ferenc érzelmes jelenetei a Nobel-díj-ceremónia előtt

A két magyar Nobel-díjast már csak órák választják el attól, hogy vasárnap délután átvegyék a tudományos élet legnagyobb elismerését XVI. Károly Gusztáv királytól Stockholmban. A friss díjazottak már a hét eleje óta a svéd fővárosban tartózkodnak, számos kísérőrendezvényen részt vettek, valamit megtartották tudományos előadásaikat a Karolinska Intézetben, amely formális feltétele annak, hogy megkapják a nekik ítélt díjat.

A vasárnapi ceremónia előtt a stockholmi magyar nagykövetség meghívására Karikó Katalin és Krausz Ferenc szombat délután ellátogatott a külképviseletre, ahol az egyik legfőbb svéd közjogi méltóság, Andreas Norlén házelnök, valamint a magyar kormány képviseletében Csák János, kultúráért és innovációért felelős miniszter is köszöntötte őket.

A magyar nagykövetség a Nobel Park mellett, a Nobel utca sarkán helyezkedik el Stockholmban, mintha azt jelezné, a magyar tudomány mennyire kiemelt helyen van a világ tudományos térképén. Erre erősít rá a nagykövetség szabadtéri időszaki kiállítása is: a külképviselet kerítésén a magyar és magyar származású díjazottak képei és gondolatai olvashatóak. A tényt, hogy a magyar Nobel-díjasok száma lakosságarányosan kiemelkedő, Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter is kiemelte köszöntőjében a csordultig telt külképviseleten, ahová a díjazottak családtagjai, a világ tudományos életének számos kiemelkedő képviselője mellett a Nobel-bizottság tagjai, valamint Ausztria és Németország nagykövetei is jelen voltak. A kulturális és innovációs miniszter beszélt arról is, hogy a díjazottak inspirálnak és hatást gyakorolnak, nyomot hagynak a világon – ez az, amit mi mindannyian szeretnénk.

Hozzátette, hogy mi, magyarok nagyon büszkék vagyunk a tudományos világnak adott hozzájárulásunkra.

Csák János kulturális és innovációs miniszter is beszédet mondott az eseményen. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az eseményt szintén megtisztelő svéd házelnök szívből gratulált a díjazottaknak, egyben megemlítette, hogy laikusként nem mindig érthető, hogy egy-egy tudományos eredmény mi is valójában és milyen hatása van világunkra. Andreas Norlén szerint Karikó Katalin munkáját könnyebb felfogni, hiszen a kutatásán alapuló mRNS-vakcina segített legyőzni a világjárványt, ugyanakkor Krausz Ferenc fizikus attoszekundumos fényimpulzusairól csak most hallott, de már tisztában van vele, hogy mennyire fontos az elektronok mozgásának vizsgálata. Hozzátette, hogy a díjak szépsége abban is áll, hogy más tudósokkal együtt kapták meg az elismerést a magyar tudósok, ami ráirányítja figyelmet a csapatmunka fontosságára. Norlén a tudományos eredmény, illetve a tudósok méltatása mellett demokráciával kapcsolatos kérdésekre is kitért, amelyekből kihallható volt a svéd politikusok szájból rendszeresen hangoztatott kritika Magyarországgal kapcsolatban, többek között a jogállamiság és a tudományos szabadság kapcsán, melyekről azt mondta a házelnök, hogy minden demokrácia alapja kell hogy legyen.

A díjazottak a méltatások után csak röviden álltak a mikrofon mögé. Karikó Katalin meghatottan nézett körbe a teremben, és azt mondta, teljesen hihetetlen számára, hogy egy helyen van a családja, egykori tanárai, kutató- és munkatársai, a Nobel-bizottság tagjai és sokan mások, akik fontosak neki.

Az érzelmes pillanatokat visszafojtva figyelő közönség előtt könnyeivel küzdő tudós végül jobbra fordult, és szorosan átölelte díjazott társát, Krausz Ferencet.

A bensőséges pillanatot követően a fizikus is megszólalt, aki jelezte, nem szeret magáról beszélni, de a helyzet most megköveteli. Határozottan kijelentette, hogy a szíve mélyéig magyar, ugyanakkor három ország közös hozzájárulása kellett ahhoz, hogy ő ezt a díjat megkapja: Magyarország, Ausztria és Németország, azaz őt nem bántja, ha mindhárom ország kicsit magáénak érzi a díját.

Borítókép: Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díjas tudósok ölelkeznek a tiszteletükre a stockholmi magyar nagykövetségen tartott ünnepségen 2023. december 9-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)