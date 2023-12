Árhullám indult el a kárpátaljai folyók felső szakaszán, miután már napok óta folyamatos az esőzés és a havazás, több folyó is kilépett a medréből, a fagyott talaj miatt is, a belvíz is gondot okoz a térségben.

A beregszászi Szőlősgyula, Beregkisfalud (Szilce) és Beregkövesd (Kamjanszke) települések közelében már 260 hektárnyi területet öntött el a víz.

Emellett két utat is eltakar a víz 10-15 centi magasan, több száz méter hosszan, bár a közlekedést nem állították le.

Nyolc ingatlan víz alá került a Técsői járási Láziban, Kricsfaluban (Kricsovo) pedig egy házat és pincét öntött el a víz. A katasztrófa-elhárítási főosztály munkatársai mindkét helyen reggel óta szivattyúzzák a vizet. Szolyván és Ungváron több helyre riasztották a tűzoltókat elöntött pincék miatt − írja a KárpátHír.